Астана, 6 февраля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Государственный фонд социального страхования Казахстана разрабатывает поправки к закону об обязательном страховании, которые повысят выплаты в связи с потерей работы. Об этом заявила президент госфонда Сауле Дюсенова, сообщает 6 февраля «Казинформ».

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Она добавила, что по рекомендациям Международной организации труда замещение дохода должно составлять 40%.

В настоящее время гражданин Казахстана, являющийся участником системы социального страхования, после потери работы имеет право на замещение в размере 30% от среднемесячного дохода.

Дюсенова добавила, что в 2017 году гражданам Казахстана было выплачено 2,1 млрд тенге (370,8 млн рублей) в связи с потерей работы. Общая сумма выплат из государственного фонда составила 156,5 млрд тенге (27,6 млрд рублей). Социальные выплаты получили 772 тыс. человек.

Выплаты по уходу за ребенком до одного года составили 74,1 млрд тенге (13,1 млрд рублей), по беременности и родам, а также усыновлению (удочерению) новорожденных детей — 62,6 млрд тенге (11 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в Казахстане увеличен прожиточный минимум на 15,6%, до 28 284 тенге (4 995 рублей). По данным министерства труда и социальной защиты населения республики, необходимость увеличения продиктована изменением структуры потребления населения.

Читайте также: В Казахстане прожиточный минимум увеличится в 2018 году