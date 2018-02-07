Иваново, 7 февраля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. За сто дней работы Станислава Воскресенского на посту врио губернатора Ивановской области никаких явных конфликтов в регионе не зафиксировано. Об этом говорится в докладе «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги», опубликованном Экспертным институтом социальных исследований 7 февраля.

Kremlin.ru Станислав Воскресенский

Станислав Воскресенский, напоминает ИА REGNUM, пришел на пост врио губернатора в октябре 2017 года, сменив в должности Павла Конькова. До этого Воскресенский работал на федеральном уровне — он был заместителем министра экономического развития РФ.

«Станислав Воскресенский не привел собственную команду, поэтому в кадровой политике ограничился сменой нескольких персоналий и незначительными переменами в структуре правительства. Большинство членов правительства остались на своих местах», — отмечается в докладе. Рабочие отношения у Воскресенского сложились и с главой областного центра Владимиром Шарыповым.

В целом, считают эксперты, врио губернатора активно консолидирует региональные элиты, пытаясь выстроить сотрудничество — и этот подход помогает ему избегать публичных конфликтов. В целом уровень конфликтности составители доклада оценили как низкий.

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В числе наиболее существенных достижений Воскресенского эксперты называют договоренность с РЖД о запуске скоростного поезда «Ласточка» от Москвы до Иваново, а также решение вопроса о погашении долгов по заработной плате работникам завода «Автокран». Кроме того, составители доклада отмечают, что работу в регионе Воскресенский начал с инвентаризации проблем, прежде всего, социальных — транспортного сообщения, в том числе восстановления речного сообщения с Кинешмой, обманутых дольщиков, решение вопроса утилизации ТКО.

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В качестве негативного фона в докладе отмечается ЧП в Юрьевце в конце декабря 2017-го — обрушение пятиэтажного жилого дома. Тогда обошлось без жертв, но это происшествие, считают эксперты, стало «отражением одной из ключевых проблем области — проблемы аварийного и ветхого жилья».

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Ивановская область в докладе (на основе социологических данных ФОМ и ВЦИОМ за январь 2018 года) называется в числе регионов-лидеров по уровню информированности населения о выборах губернатора — 92% опрошенных.

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Как сообщало ИА REGNUM, Станислав Воскресенский был назначен на должность врио губернатора Ивановской области 10 октября. Он сменил на посту губернатора Павла Конькова, который недоработал до конца срока два года.