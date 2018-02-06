Душанбе, 6 февраля, 2018, 19:26 — ИА Регнум. За нарушение миграционного законодательства РФ на территорию России запрещен въезд 181 тыс. мигрантов из Таджикистана, сообщает 6 февраля «Мигрант News» со ссылкой министра труда, миграции и занятости населения республики СумангулуТагойзода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По её словам, в 2017 году российские власти оправдали 122 тыс. трудовых мигрантов, из которых 20 тыс. (16,4%) — легализовали свою деятельность, находясь в России, а 102 тыс. (84,6%) — получили право въезда. Амнистия проводилась с 25 марта по 24 апреля.

Амнистия касалась только тех нарушителей, которым был запрещен въезд в течение трех лет, а также тех, кто не успел выехать за пределы России в течение 30 дней со дня окончания срока пребывания.

По официальным данным министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, в 2017 году на заработки из республики выехали 487,7 тыс. человек, что на 6% меньше, чем в 2016 году. Более 90% мигрантов отправилось в Россию. За этот же период обратно вернулись 412,6 тыс. человек.

По данным ГУ МВД РФ, в настоящее время на территории России пребывают около 900 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана, что на 11% больше, чем годом ранее.