Москва, 7 февраля, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 7 февраля планируют рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о приравнивании минимального размера оплаты труда к уровню прожиточного минимума региона к 1 мая 2018 года, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

Процесс уравнивания МРОТ и прожиточного минимума уже начался: с 1 января 2018 года минимальная зарплата уже составляет 85% от прожиточного минимума и достигает 9 тыс. 489 рублей в месяц. Предполагалось, что полное равенство показателей будет достигнуто к 1 января 2019 года — поручение о таком поэтапном повышении МРОТ ранее дал президент РФ Владимир Путин. Соответствующие расходы заложены в федеральный бюджет на 2018−2020 годы.

Однако затем глава государства заявил, что уравнивание МРОТ и прожиточного минимума должно произойти быстрее. Об этом президент сообщил в январе 2018 года в ходе общения с сотрудниками Тверского вагоностроительного завода. Кроме того, Путин также подчеркнул, что МРОТ будет ежегодно индексироваться и далее уже не будет опускаться ниже уровня прожиточного минимума.

Зарплаты вырастут

Согласно законопроекту, процесс уравнивания показателей должен завершиться уже к 1 мая 2018 года. Таким образом, с мая минимальная зарплата в РФ достигнет 11 тыс. 163 рублей в месяц. Нововведение затронет порядка 3 млн человек, большинство из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях, отмечается в законопроекте.

О том, что приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму приведет к повышению уровня заработных плат бюджетников, ранее заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение коснется большого количества людей в дальнейшем, потому что это подвигнет и другие формы оплаты труда, особенно работающим в бюджетной сфере, к тому, чтобы разряды были повышены, и базовое решение приведет к последующим шагам по повышению заработной платы», — отмечал Володин.

Средства есть

На реализацию президентской инициативы в 2018 году уйдет порядка 39,3 млрд рублей. При этом, как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему РФ в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также подоходного налога.

Между тем в федеральном бюджете на 2018 год на эти цели заложено порядка 4,4 млрд рублей. Однако, как рассказал ранее замминистра финансов РФ Леонид Горнин, большинство средств на уравнивание показателей уже заложены в региональных бюджетах. Так, в частности, субъекты РФ нашли на эти цели уже 27 млрд рублей.

«Цифра еще откорректируется в большую сторону. Я думаю, что субъекты РФ предусмотрят средства в полном объеме», — отметил Горнин.