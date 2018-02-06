Душанбе, 6 февраля, 2018, 19:04 — ИА Регнум. В 2017 году в Таджикистане были созданы более 125 тыс. рабочих мест, из них 48% — постоянные, 23% — сезонные, 24% — временные, 3% — восстановленные и 1% — дополнительные, сообщает 6 февраля Asia-Plus со ссылкой на министра труда, миграции и занятости населения республики Сумангулу Тагойзода.

Бен Шан. Безработные. 1938

Она сказала, что большая часть рабочих мест создана в сельском хозяйстве республики.

Министр отметила, что в 2017 году в ведомство обратилось 119 422 человека, из них 41% были признаны безработными, а 59% — ищущими работу.

В 2017 году министерство трудоустроило 49 тыс. человек. Для решения проблемы было проведено 720 ярмарок вакантных рабочих мест. В рамках ярмарок на работу устроилось 8 417 человек.

Тагойзода отметила, что одним из главных вопросов остается устройство на работу граждан, которым закрыт въезд на территорию России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года министерство труда, миграции и занятости РФ сняло запрет на въезд в Россию для 106 тыс. мигрантов из Таджикистана.