Найроби, 7 февраля, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Событие, не стоящее большого внимания и не имевшее серьезного отношения к политике, стало в Кении поводом для политического кризиса. О том, как президент решил показать свою власть над оппозиционными СМИ, пишет автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Кения

30 января в парке Найхуби Ухуру лидер оппозиционной коалиции Кении Национальный суперсоюз (НАСА) Раила Одинга «присягнул» как «народный президент». Мероприятие заняло меньше десяти минут, на нем присутствовали меньше ста человек, так называемую присягу принял рядовой депутат парламента, прочие руководители НАСА событие проигнорировали, одним словом, местная пресса терялась в догадках, к какой рубрике отнести эту новость — к шоу-бизнесу, светской хронике или происшествиям, потому что уж никак не к политике. Однако события стали разворачиваться отнюдь не в столь легкомысленном ключе. Сюжет о «присяге» был анонсирован на трех крупнейших частных телеканалах страны, после чего передатчики этих компаний были опечатаны. Власти объявили, что все три телестанции будут закрыты до тех пор, пока не будут завершены все расследования по поводу их «предполагаемых связей с оппозиционным крылом НАСА, Национального движения сопротивления», которое было объявлено вне закона в тот же вторник. В сущности, на вопрос «А когда» это дает простой ответ — «А никогда».

Событие стало шоком. СМИ в Кении — это прежде всего не интернет или печать, а именно ТВ, и пресловутый сюжет даже не показали, а только обещали показать. Организация профсоюзов обвинила власти во вмешательстве в свободу СМИ, в откате «назад к диктатуре», однако власти сделали к ней еще один решительный шаг, попытавшись арестовать председателя Гильдии редакторов Кении Линуса Кайкая, а также ведущих редакторов НТВ Ларри Мадово и Кена Миджунгу. Хуже того, осуществить это власти решили не иначе как штурмом, с полицейскими и броневиками, Национального центра, штаб-квартиры Национальной медиагруппы.

Как скажется стремительно развернувшийся кризис на политической конструкции Кении — пока неизвестно.

Читайте подробности: Если главные СМИ — телевидение, а не интернет: как это бывает

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