Москва, 7 февраля, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Хорошо ли быть профессиональным патриотом, получая деньги за любовь к Родине? И какой аспект отношения власти и народа выявила компенсация российским спортсменам, подпавшим под санкции МОК, пишет автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

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Государство очевидно должно защищать права, интересы, а в идеале — и мечты своих граждан на международной арене. Поэтому извинения и компенсация за невозможность защитить мечту олимпийских спортсменов выглядели бы даже симпатично. Не будь на этом фоне так отчетливо проглядывающей социальной сегрегации, имеющей место в постельцинской России. Как минимум на спортсменов — и неспортсменов. Чтобы спортсмены могли представлять высокие достижения своей страны, а не только свои единоличные, неспортсмены должны обеспечивать жизнедеятельность страны, трудиться для нее, ее защищать.

Со времени перестройки российские неспортсмены получали страшные удары, ломавшие не карьерные мечты, а саму возможность заниматься выбранным делом, жизненные планы, а то и саму жизнь и здоровье. Но ни извинений, ни компенсаций они так и не получили, более того, это даже не приходит никому в голову.

Нормальна ли такая ситуация? Читайте подробности: Об «обездоленных» спортсменах и социальной сегрегации в России

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