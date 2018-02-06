Саранск, 6 февраля, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит на достройку Универсального зала в Саранске 580 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Objects.minsportfcp.ru Проект Универсального зала в Саранске

Согласно документу, субсидии предоставляются из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Общий объем субсидий для регионов составит 3,272 млрд рублей.

В перечень объектов вошли спортивный комплекс в Дагестане, спортивно-культурный центр в Республике Тува, центр водных и гребных видов спорта в Астраханской области, дворец спорта в Калуге, стадион для игры в регби в Московской области, региональный центр волейбола в Новосибирской области и дворец водных видов спорта в Саратове.

ИА REGNUM напоминает, многофункциональный спортивный комплекс в Саранске строится для занятий легкой и тяжелой атлетикой, а также спортивной и художественной гимнастикой. На странице объекта на портале Федеральных целевых программ указано, что объем финансирования Универсального зала в Саранске из федерального бюджета составляет 2,437 млрд рублей, из бюджета Мордовии — 561,847 млн рублей.