Санкт-Петербург, 6 февраля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не принял иск юриста Сергея Попова к Законодательному собранию из-за новых правил дресс-кода, установленных в городском парламенте. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 февраля в суде.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Попов требовал признать незаконным бездействие Заксобрания, так как даже после его письменного обращения парламент не предоставил ему копию документа, на основании которого госслужащих и других посетителей без галстуков теперь не пускают в Мариинский дворец (резиденция Законодательного собрания Санкт-Петербурга).

Еще 13 сентября юрист обратился в аппарат Заксобрания и попросил направить ему вышеуказанный акт. В ответ 24 октября получил письмо за подписью руководителя приемной парламента Виктории Феоктистовой. Там говорилось, что, в соответствии с Положением о пропускном режиме и режиме работы в здании Мариинского дворца, пропуск лиц в здание разрешается при соблюдении делового стиля в одежде.

«Проверив представленные материалы, суд установил, что истец, полагая свои права нарушенными, ссылается на то, что часто посещает Мариинский дворец, в связи с чем ненаправление ему копии положения создаст препятствия в осуществлении им установленного ст.33 Конституции РФ права обращаться лично в государственные органы. Кроме того, по мнению Попова, тот факт, что по причине нарушения неизвестных ему обязанностей, установленных названным положением, он может понести ответственность, нервирует его», — заметили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Однако Октябрьский районный суд пришел к выводу, что предположения Сергея Попова о возможном нарушении его прав — не основание для иска. Кроме того, из поданного заявления также не понятно, какие именно права и свободы истца были нарушены, считают в суде.

Тем не менее, суд определил вернуть Попову государственную пошлину в размере 300 рублей. Решение может быть обжаловано в течение 15 дней. Добавим, в 2016 году Сергей Попов баллотировался в Госдуму от партии «Справедливая Россия».

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Напомним, «войны дресс-кодов» в Заксобрании ужесточились осенью 2017 года, когда внутрь перестали пускать мужчин без галстуков с одобрения спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. В начале сентября «эсер» Надежда Тихонова сообщила, что вынуждена была встретиться с помощником депутата Госдума Германом Ломтевым в холле перед дверью, так как мужчину не пустили через КПП без галстука. Помощников по договору, не являющихся госслужалими, тоже не пускали в ЗакС без галстука, депутат Борис Вишневский также сообщал, что в парламент не мог пройти начальник Госпиталя ветеранов войны Максим Кабанов, а ныне — сопредседатель регионального предвыборного штаба Владимира Путина. Уже 16 октября через охрану Мариинского дворца не смог пробиться и замглавы Агентства внешнего транспорта Владимир Родионов, хотя он был при галстуке. Не помогла ему и «красная корочка» Смольного.