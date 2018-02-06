Лондон, 6 февраля, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Лондонский суд оставил в силе ордер на арест основателя и главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает телеканал RT.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

«Меня не убедили в том, что ордер должен быть отменён», — заявил британский судья.

Напомним, ранее сегодня в суде Лондона рассматривалась апелляция Ассанжа на постановление о его аресте. Адвокаты пытались добиться отмены ордера, увязывая его с решением властей Швеции, которые прекратили следствие по делу Ассанжа.

Дело в том, что в Швеции Ассанжа обвинили в том, что в 2010 году он якобы совершил изнасилование. Однако каких-то реальных доказательств того, что Ассанж действительно совершил изнасилование, да ещё двух женщин, собрано не было.

Сам Ассанж открестился от всего и написал в одну из стокгольмских газет письмо, в котором посетовал на то, что эти обвинения появились явно неспроста и связаны с публикациями на WikiLeaks так называемого «афганского досье».

Но делу всё равно был дан ход, и Ассанж укрылся в Великобритании. Но и там его настигли недруги в лице американских спецслужб, вследствие чего основатель WikiLeaks в 2012 году был вынужден укрыться в посольстве Эквадора, где и сидит до сих пор.

Ассанж справедливо опасается, что после его ареста он под любыми предлогами будет экстрадирован в США, где его ждёт незавидная участь.