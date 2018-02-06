Киев, 6 февраля, 2018, 17:32 — ИА Регнум. С начала 2018 года корью на Украине заболели уже более 3,5 тыс. человек. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил генеральный директор ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины» Владимир Курпита.

Gorspravka09.ru Медицина

Он сообщил, что по состоянию на 2 февраля ситуация с корью на Украине остается крайне напряженной. За пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек — 295 взрослых и 635 детей. Это на 7% больше, чем заболевших за предыдущую четвертую неделю 2018 года.

Всего за 2018 год 3 тыс. 554 человека заболели корью — 1 тыс. 165 взрослых и 2 тыс. 389 детей.

Госпитализация потребовалась 2 тыс. 345 больным корью.

От осложнений, вызванных корью, на Украине скончались четыре человека — двое взрослых и двое детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) взялся организовать ускоренную поставку вакцины от кори на Украину.

Украинские власти тем временем пытаются замолчать факт распространения кори. Так, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун утверждает, что заболевших корью на Украине всего 200 человек. Она также утверждает, что всего регионы своевременно были обеспечены вакциной против кори.

При этом её же собственная пресс-служба ранее сообщала, что число заболевших корью на Украине действительно превысило 3,3 тыс. человек и продолжает расти.