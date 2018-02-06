Воронеж, 6 февраля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Пилота Су-25 Романа Филипова, погибшего в Сирии, похоронят в Воронеже. Похороны, по решению семьи, состоятся 8 февраля.

Минобороны России ВКС РФ в Сирии

Романа Филипова похоронят на Коминтерновском кладбище, имеющем статус историко-мемориального. Похороны пройдут с воинскими почестями.

Как сообщало ИА REGNUM, о крушении в Сирии российского военного самолета Су-25 стало известно 3 февраля. Гибель летчика подтвердили представители Минобороны РФ, указав, что пилот смог катапультироваться, но погиб в ходе боя с боевиками.

Сегодня, 6 февраля, стало известно, что тело Романа Филипова доставлено в Россию. Сегодня же указом президента Владимира Путина майору Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Роман Филипов родился и вырос в Воронеже, в Воронеже он окончил школу №85.

«Подтянутый, скромный, голубоглазый, светленький, опрятный. Мальчик увлекался спортом, учился хорошо. Мечтал быть летчиком», — так вспоминают о Филипове его учителя.

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