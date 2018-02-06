Ярославль, 6 февраля, 2018, 17:14 — ИА Регнум. По данным ИА REGNUM, за день до окончания приема документов на должность регионального омбудсмена можно говорить о четырех претендентах на этот пост.

Ярославская областная дума

Как уже сообщало наше информационное агентство, первым о своем выдвижении на пост уполномоченного по правам человека в Ярославской области заявил экс-депутат муниципалитета Александр Симон. Его выдвинуло общество защиты прав потребителей «Пенсионный фронт».

По информации ИА REGNUM, подал документы и действующий уполномоченный Сергей Бабуркин. Кроме того, 6 февраля это намеревался сделать Аласов Имамаддин Фарман Оглы. Он работает директором ООО «Седьмое небо», которое занимается оказанием юридических услуг, по совместительству преподает в ЯрГУ им. Демидова на кафедре истории России.

Есть сведения, что участвовать в конкурсе намерен действующий депутат муниципалитета Владимир Молодкин. К сожалению, пока ИА REGNUM не удалось связаться с ним, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Сбор предложений о кандидатах заканчивается 7 февраля. Предложения о кандидатурах для назначения на должность уполномоченного могут быть представлены губернатором Ярославской области, депутатами Ярославской областной думы, общественными объединениями в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, зарегистрированными на территории Ярославской области. Выбирают омбудсмена депутаты Ярославской областной думы.