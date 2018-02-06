Москва, 6 февраля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Граждане РФ не видят особых выгод в рефинансировании своих долгов перед банками, считает руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина. Об этом она 6 февраля заявила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты исследования, показавшего, что граждане РФ крайне редко прибегают к такой услуге, как рефинансирование.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

«Людям не кажется, что рефинансирование позволяет снижать издержки по выплате кредита, — констатировала она. — Скорее, это связано с тем, что банки не могут предоставить ощутимой выгоды от этого рефинансирования и не могут предложить своим клиентам привлекательных ставок».

Отчасти это может быть связано с жёсткой монетарной политикой, проводимой властями РФ, но, кроме того, есть и другая причина.

«Непопулярность рефинансирования связана не столько с недоверием к банковской системе, сколько с тем, что общая экономическая ситуация заставляет людей более осмотрительно относиться к своему финансовому поведению, — объяснила Букина. — Темпы роста экономики чрезвычайно низки и практически незаметны населению. Уровень реальных доходов сокращается, хотя зарплата вроде бы немного выросла. По-видимому, у населения пока не очень оптимистичные взгляды на будущее, и оно ведёт себя осмотрительно, не хочет увеличивать свои долги перед кредитными организациями и склонно искать помощи у друзей, родственников и знакомых, а не у банка, где взят кредит».

Ситуация может измениться, если, как считает Букина, в лучшую сторону изменятся ожидания населения, что может повлечь за собой рост кредитной активности, как это было до 2008 года, когда объёмы кредитования росли очень быстрыми темпами.

Напомним, что, согласно результатам опроса, проведённого Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), 7% жителей России хотя бы раз сталкивались с трудностями при выплате кредитов. На сегодняшний день проблемы со своими кредитными обязательствами имеют 14% опрошенных, тогда как в 2015 таких людей было лишь 9%. Почти 50% опрошенных заявили, что при ухудшении финансового положения и потере возможности платить по кредиту они в первую очередь обратятся к друзьям или родственникам. Другой любопытный факт состоит в том, что лишь 3% опрошенных решались прибегнуть к услуге рефинансирования, хотя знает о ней более половины респондентов.