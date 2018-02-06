* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 6 февраля, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд приговорил коммерческого директора одной из компаний, базирующейся в Московской области, Шамиля Нурмагомедова к семи годам лишения свободы за спонсирование террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает ТАСС.

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«Суд постановил признать Нурмагомедова виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК России и назначить ему семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — зачитал вердикт судья.

Напомним, Нурмагомедов был задержан правоохранительными органами в феврале 2017 года. Ему предъявили обвинение в финансировании террористической деятельности. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Как следует из обвинительного заключения, Нурмагомедов приобрел авиабилет в Турцию для объявленного в международный розыск гражданина Таджикистана Исматова, в отношении которого на родине возбуждено уголовное дело.

Кроме того, Нурмагомедов приобрел авиабилет до Стамбула для гражданки РФ Фаталиевой, обвиняемой по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»).

Также установлено, что Нурмагомедов осуществлял денежные переводы на счета, подконтрольные террористам.