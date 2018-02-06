Ташкент, 6 февраля, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана в первом чтении приняли законопроект, который отменяет запрет приема на работу ранее судимых граждан, сообщает 6 февраля «Народное слово».

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР «Хмырь» (Георгий Вицин), «Косой» (Савелий Крамаров) и Василий Алибабаевич (Раднэр Муратов)

В настоящее время в республике также действует запрет на трудоустройство в государственные органы и на руководящие должности граждан, близкие родственники которых ранее были судимы.

Авторы законопроекта ссылаются на международный опыт и отмечают, что законодательство многих стран исключает дискриминацию по многим признакам, в том числе по факту судимости.

Законопроект был разработан на основе обращений физических и юридических лиц в министерстве юстиции Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал государственную программу по реализации стратегии действия по приоритетным направлениям на 2017-2021 годы. Документ предусматривает отмену запрета на трудоустройство граждан, не имеющих прописки или регистрации по месту пребывания.