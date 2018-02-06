Москва, 6 февраля, 2018, 17:00 — ИА Регнум. В Совфеде возмущены публикациями украинских СМИ о том, что в Донецке был расстрелян автомобиль, в котором находился бывший начальник разведки ВДВ России Павел Поповских, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

«Вчера ряд украинских изданий сообщил, что в Донецке был расстрелян автомобиль, в котором находился бывший начальник разведки ВДВ России Павел Поповских. Видимо, эта откровенная ложь потребовалась им для того, чтобы в очередной раз облыжно обвинить нашу страну в подготовке наемников для войны в Донбассе», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Он возмущен тем, что «даже смерть человека используется в качестве крапленой карты в грязной политической игре».

«На самом деле Павел Поповских умер после тяжелой и продолжительной болезни в московской Боткинской больнице, где лечился с начала года», — сказал сенатор. «Я хорошо знал Павла Поповских, прошедшего не одну горячую точку. Сумгаит, Абхазия, Приднестровье и, конечно же, Чечня… Ветераны-десантники склоняют свои головы перед его памятью», — отметил парламентарий.

Глава Межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа, полковник Павел Поповских, обвинявшийся в убийстве журналиста Дмитрия Холодова, умер 5 февраля в Москве. В 1998 году Поповских официально предъявили обвинения. В 2002 году Московский окружной военный суд оправдал Поповских и других фигурантов дела. В июне 2004 года при повторном рассмотрении процесса все вновь были оправданы.