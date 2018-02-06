Великий Новгород, 6 февраля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в 2018 году надо создать отдельную программу, касающуюся зелёных насаждений. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, комментируя обсуждение вопроса обрезки и спила деревьев в областном центре на январском заседании городской думы.

Ольга Ларина ИА REGNUM Тенистая Большая Московская улица. Великий Новгород

По мнению градоначальника, в этой программе надо «утвердить правила, как сажать, где, кто должен ухаживать, определить со специалистами, какие деревья подходят для современной городской среды».

Мэр также считает, что городу необходимо по всем правилам отремонтировать существующие газоны.

«Это очень серьёзный вопрос, его надо обязательно обсудить с горожанами. Тем более, что примеры участия общественности в заботе о зелёных насаждениях есть», — пояснил мэр Великого Новгорода.

В качестве примера он привёл созданный силами энтузиастов сиреневый сад на Торговой стороне Великого Новгорода.

Юрий Бобрышев также отметил, что при проектировании реконструкции Ильина улицы надо обязательно предусмотреть сохранение растущих там яблонь, а при продолжении работ по благоустройству в парке «Луговой» — посадку новых деревьев.

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Отметим, что проблему спила аварийных деревьев в историческом центре Великого Новгорода на заседании городской думы поднял депутат от партии «Яблоко» Илья Довгий, при этом он заявил, что «заместительное озеленение предусмотрено только на бумаге».

В ответ спикер думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев («Единая Россия») отметил, что озеленение как неотъемлемая составляющая процесса входит во все проекты благоустройства городских территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее новгородские экологи выступили с резкой критикой ухода за газонами в областном центре, назвав газонокосильщиков «бедствием» для города.