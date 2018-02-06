Москва, 6 февраля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирийской Арабской Республике пилоту Су-25 ВКС РФ Роману Филипову звания Героя России.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — сказано в указе главы государства.

Ранее сегодня стало известно, что тело погибшего в бою с террористами Филипова и обломки его самолета доставлены в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии в воздушном пространстве над зоной деэскалации «Идлиб» в одноименной провинции был сбит террористами российский штурмовик Су-25, который совершал плановый облет зоны.

Летчик-штурмовик майор Роман Филипов до последней возможности пытался спасти поврежденный самолет, но вынужден был катапультироваться над территорией, контролировавшейся боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тяжело раненого летчика боевики пытались взять в плен, но он отстреливался из личного оружия, а когда террористы подобрались к нему вплотную — подорвал себя гранатой.

В Сети была опубликована видеозапись, сделанная боевиками. Террористы окружают крупный камень, за которым укрывается российский летчик. Отчетливо слышно, что перед взрывом он крикнул: «Это вам за пацанов!».