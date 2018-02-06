Киев, 6 февраля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Европейский союз решил выделить Украине 17 млн евро на поддержку науки и инноваций. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза на Украине.

Франсуа Верхейден. Слуга с подносом. 1852

«В рамках программы ЕС «Горизонт-2020» 83 украинские организации получат €17,23 млн на воплощение своих проектов. Среди этих организаций — учреждения высшего образования, исследовательские учреждения и представители частного сектора», — сказано в сообщении.

Получив эти средства, Украина займет шестое место среди всех ассоциированных стран данной программы Евросоюза как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования.

При этом в представительстве ЕС на Украине лукаво намекнули, что научный и инновационный потенциал Украины намного больше, но для его реализации нужно продолжить реформы, которые бы создали более благоприятную среду для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с партнёрами.

Стоит отметить, что 17 млн евро украинской науке не помогут. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года украинская экономика рухнула, похоронив под собой украинскую науку, которая держалась на не до конца разбазаренном советском наследстве.

Вся высококвалифицированная рабочая сила постепенно вымывается с Украины и оседает в странах Евросоюза, так как перспектив нормальной трудовой деятельности для работников науки и высокотехнологичного производства на Украине нет.

При этом 17 млн евро для украинской науки выглядят как некая насмешка. Дело в том, что Киев рассчитывает получить от Евросоюза финансовую помощь на гораздо большую сумму, но Брюссель прямо говорит — без реформ, которые диктует Украине Запад, никаких денег не будет. Ту же позицию занимает Международный валютный фонд.

Суть реформ, навязываемых Западом — это фактически установление внешнего контроля за украинскими политиками и отстранение от власти олигархов. То есть Украина окончательно будет закреплена в статусе полуколонии Запада.