Токио, 6 февраля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Японский индекс Nikkei 225 вслед за падением Dow Jones по итогам торгов 6 февраля обвалился на 4,73%, что стало самым большим снижением с ноября 2016 года.

Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

В течение дня ключевой индекс Токийской фондовой биржи опускался на 6%, продемонстрировав максимальное единоразовое снижение за последние 18 лет, однако к закрытию торгов индекс несколько вырос и закрепился на отметке 21 610,24 пункта.

Напомним, по итогам торговой сессии 5 февраля ключевые американские индексы аннулировали весь свой рост за 2018 год.

Промышленный фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже обрушился на 4,6%, остановившись на уровне 24 345 пунктов. Во время торгов индекс опускался более чем на 1600 пунктов, в итоге снизившись на 1175 пунктов.

Также накануне индекс Standard & Poor's 500 потерял 113 пунктов (4,1%) и опустился до 2648, Nasdaq упал на 273 (3,8%) — до 6967.