Екатеринбург, 6 февраля, 2018, 16:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемой по делу о мошенничестве со средствами пайщиков строительного кооператива «Бухта Квинс». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По версии следствия, обвиняемая и двое других фигурантов за период с 2010 по 2012 год совершили крупное хищение денежных средств, которые вложили в строительство участники кооператива.

«Как установлено в ходе следствия, от указанных преступных действий пострадало 65 потерпевших, которым причинён ущерб на общую сумму более 54 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая вину в инкриминируемом ей деянии признала и активно способствовала расследованию преступления, с ней было заключено досудебное соглашение», — уточнили в пресс-службе регионального следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство «Бухты Квинс» началось в 2008 году, а сдача объектов планировалась в 2012 году. Однако в 2011 году стройка была заморожена из-за недостатка средств. Строительство осуществляла фирма, подконтрольная известному уральскому барду и художественному руководителю Уральского государственного театра эстрады Александру Новикову.

Не дождавшись своих квартир в 2012 году, участники кооператива «Бухта Квинс» посчитали себя обманутыми и начали обращаться в различные инстанции, требуя провести проверку и наказать виновных. Они устраивали различные акции протеста для привлечения внимания к проблеме. Примерно в то же время начал развиваться конфликт между председателем кооператива Зилей Булатовой и Александром Новиковым.

В 2015 году было возбуждено уголовное дело, которое долгое время оставалось бесфигурантным. В конце 2016 года обвинения в мошенничестве были предъявлены Александру Новикову и его бизнес-партнёру, который ранее занимал высокий пост в правительстве Свердловской области. На данный момент расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. При этом сам Александр Новиков неоднократно заявлял, что виновным себя не считает, а является простым участником кооператива.

Отметим, что в начале 2017 года Александр Новиков нашёл инвестора, и строительство домов к началу 2018 года, по его словам, фактически завершилось. Однако в кооперативе считают, что реально объекты будут сданы только в 2019 году.

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Также в начале 2018 года стало известно о том, что в отношении Зили Булатовой было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, которое она считает «заказным».

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