Минск, 6 февраля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В Белоруссии в прокат всё же выйдет скандально известный фильм британского режиссёра Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Вот уже второй день пользователи белорусского и российского сегмента интернета обсуждают эту новость, активные дискуссии происходят как в соцсетях, так и на форумах или в обсуждениях на сайтах СМИ.

Скриншот со страницы facebook.com/spokoynoynochiBelarus Такие дела

Мнения пользователей разделились. Есть те, кто выступает за то, что этот фильм оскорбляет советскую историю, и поэтому показан быть не может. Есть и те, кто считает, что запрещать показывать кинокартины ни в коем случае нельзя, а человек должен сам решать, что может смотреть, а что нет.

Так, например, десятитысячный паблик «Вконтакте» под названием «Либерал» обратил внимание на то, что в вопросе показа этого фильма позиции властей России и Белоруссии разошлись:

«В Беларуси таки разрешили к прокату фильм «Смерть Сталина». Здравый смысл в этот раз победил. А в РФ не победил».

Скриншот со страницы facebook.com/spokoynoynochiBelarus Такие дела

Пользователи также публикуют в соцсетях шуточные мемы об этой истории. Также не без иронии предлагают устраивать с территории России туры в Белоруссию на просмотр фильма «Смерть Сталина».

«В Беларуси пересмотрели решение запретить прокат фильма «Смерть Сталина» — и разрешили его. Пора устраивать синема-туры из России; типа как в минские казино», — пишет Дмитрий Н.

Некоторые пользователи и сообществ в соцсетях обратили внимание на то, что для раскрутки этой картины были применены «черные пиар-технологии». Высказался по этому поводу и паблик «Вконтакте» под названием «Где Сталин — там победа»:

«В Беларуси внезапно разрешили прокат фильма «Смерти Сталина». В общем, откровенно слабую картину путём чёрного пиара технологи рекламы сильно продвинули. В любом случае имя товарища Сталина — в веках! Здравые люди уже видят все махинации, ухищрения толстосумов. Не долго паразитам осталось править».

Некоторые пользователи восприняли новость как удар Минска в спину своему союзнику. By24org, напротив, отмечает, что, разрешив показ фильма в Белоруссии, Минск продемонстрировал, что не оглядывается в принятии решений на Москву:

«Москва Минску не указ».

Скриншот со страницы vk.com/barackobama Лукашенко и время

Правда, многие пользователи также подчеркнули, что сегодня запрещать показ каких-либо фильмов в кинотеатрах почти бессмысленно, ведь посмотреть картину всегда можно в интернете.

«Все, кому надо посмотреть, посмотрят в инете. Сегодня это (запрет — прим. ред.) не актуально», — пишет Максим Ц.

Кстати, стоит также отметить, что в соцсетях пользователи уже начали делиться ссылками на русскоязычную версию фильма «Смерть Сталина».

Журналист «Эха Москвы» Ксения Ларина в своем микроблоге в Twitter обратила внимание на такой парадокс:

«Непредсказуемая реальность: в Белоруссии разрешают фильм «Смерть Сталина», а в Украине запрещают книги Акунина!».

В ответ на это пользователь Вазген М. заявил, что «Лукашенко сейчас весьма продвинуто ведет».

Скриншот со страницы vk.com/2chnews Свобода

На форуме одного из белорусских СМИ пользователи тоже активно обсуждают эту новость. Так, жительница Минска Юлия Ч. отметила, что это уже не первый оскорбительный фильм, и показывать его не стоит:

«Этот фильм — оскорбление победителей ВОВ, пусть снимут комедию про смерть Гитлера. Сначала оскорбили верующих фильмом с Ларсом Адинхером в главной роли святого Царя-мученика, теперь оскорбляют людей, переживших ужасы войны».

Здесь же другие комментаторы высказываются в поддержку решения о показе фильма, пишут, что «на истерику сталинистов просто не стоит обращать внимания», или просто о том, что «ну, и правильно сделали!». Некоторые отмечают, что фильм сам по себе никакой художественной ценности не несет, но и запрещать его незачем. Например, житель Минска Александр высказал такое мнение:

«Отвратительно, этот фильм — английский плевок на нашу историю».

Скриншот со страницы пользователя в Twitter Усы

Не оставляют также без внимания комментаторы и тот факт, что в запрете картины, где собрано множество антисоветских баек, нет смысла, пока нет запрета на антисоветскую пропаганду в целом. Паблик «Вконтакте» «Информационная война» отмечает:

«Посмотрел «Смерть Сталина». Я не увидел ничего такого, почему этот фильм можно запрещать. «Смерть Сталина» не есть комикс, как его позиционируют. Это компиляция из Солженицына, Гинзбург, «Огонька», Радзинского, Сванидзе и прочих пропагандистов — либералов/нацистов/антисоветчиков. Чтобы запрещать «Смерть Сталина» — надо изначально запретить вышеуказанных. Нормальная добротная подборка антисоветских баек, без попытки сделать комедийный фильм».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля начальник управления министерства культуры Белоруссии по кинематографии Александр Рыдван объявил о том, что ведомство допустило к прокату фильм «Смерть Сталина». В ходе просмотра фильма эксперты не выявили нарушений белорусского законодательства. Изначально планировалось, что в республике фильм покажут 25 января, но незадолго до старта проката все сеансы были отменены после того, как стало известно об отзыве прокатного удостоверения картины в России. ‏

Напомним, что Министерство культуры России 23 января отозвало прокатное удостоверение у фильма. Произошло это на основании пункта 20 правил, утверждённых постановлением правительства. По этому правилу картина может быть отозвана, если в ней выявлены материалы, распространение которых запрещено российским законодательством.