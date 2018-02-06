«Москва Минску не указ»? Соцсети о фильме «Смерть Сталина» в Белоруссии
Минск, 6 февраля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В Белоруссии в прокат всё же выйдет скандально известный фильм британского режиссёра Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Вот уже второй день пользователи белорусского и российского сегмента интернета обсуждают эту новость, активные дискуссии происходят как в соцсетях, так и на форумах или в обсуждениях на сайтах СМИ.
Мнения пользователей разделились. Есть те, кто выступает за то, что этот фильм оскорбляет советскую историю, и поэтому показан быть не может. Есть и те, кто считает, что запрещать показывать кинокартины ни в коем случае нельзя, а человек должен сам решать, что может смотреть, а что нет.
Так, например, десятитысячный паблик «Вконтакте» под названием «Либерал» обратил внимание на то, что в вопросе показа этого фильма позиции властей России и Белоруссии разошлись:
«В Беларуси таки разрешили к прокату фильм «Смерть Сталина». Здравый смысл в этот раз победил. А в РФ не победил».
Пользователи также публикуют в соцсетях шуточные мемы об этой истории. Также не без иронии предлагают устраивать с территории России туры в Белоруссию на просмотр фильма «Смерть Сталина».
«В Беларуси пересмотрели решение запретить прокат фильма «Смерть Сталина» — и разрешили его. Пора устраивать синема-туры из России; типа как в минские казино», — пишет Дмитрий Н.
Некоторые пользователи и сообществ в соцсетях обратили внимание на то, что для раскрутки этой картины были применены «черные пиар-технологии». Высказался по этому поводу и паблик «Вконтакте» под названием «Где Сталин — там победа»:
«В Беларуси внезапно разрешили прокат фильма «Смерти Сталина». В общем, откровенно слабую картину путём чёрного пиара технологи рекламы сильно продвинули. В любом случае имя товарища Сталина — в веках! Здравые люди уже видят все махинации, ухищрения толстосумов. Не долго паразитам осталось править».
Некоторые пользователи восприняли новость как удар Минска в спину своему союзнику. By24org, напротив, отмечает, что, разрешив показ фильма в Белоруссии, Минск продемонстрировал, что не оглядывается в принятии решений на Москву:
«Москва Минску не указ».
Правда, многие пользователи также подчеркнули, что сегодня запрещать показ каких-либо фильмов в кинотеатрах почти бессмысленно, ведь посмотреть картину всегда можно в интернете.
«Все, кому надо посмотреть, посмотрят в инете. Сегодня это (запрет — прим. ред.) не актуально», — пишет Максим Ц.
Кстати, стоит также отметить, что в соцсетях пользователи уже начали делиться ссылками на русскоязычную версию фильма «Смерть Сталина».
Журналист «Эха Москвы» Ксения Ларина в своем микроблоге в Twitter обратила внимание на такой парадокс:
«Непредсказуемая реальность: в Белоруссии разрешают фильм «Смерть Сталина», а в Украине запрещают книги Акунина!».
В ответ на это пользователь Вазген М. заявил, что «Лукашенко сейчас весьма продвинуто ведет».
На форуме одного из белорусских СМИ пользователи тоже активно обсуждают эту новость. Так, жительница Минска Юлия Ч. отметила, что это уже не первый оскорбительный фильм, и показывать его не стоит:
«Этот фильм — оскорбление победителей ВОВ, пусть снимут комедию про смерть Гитлера. Сначала оскорбили верующих фильмом с Ларсом Адинхером в главной роли святого Царя-мученика, теперь оскорбляют людей, переживших ужасы войны».
Здесь же другие комментаторы высказываются в поддержку решения о показе фильма, пишут, что «на истерику сталинистов просто не стоит обращать внимания», или просто о том, что «ну, и правильно сделали!». Некоторые отмечают, что фильм сам по себе никакой художественной ценности не несет, но и запрещать его незачем. Например, житель Минска Александр высказал такое мнение:
«Отвратительно, этот фильм — английский плевок на нашу историю».
Не оставляют также без внимания комментаторы и тот факт, что в запрете картины, где собрано множество антисоветских баек, нет смысла, пока нет запрета на антисоветскую пропаганду в целом. Паблик «Вконтакте» «Информационная война» отмечает:
«Посмотрел «Смерть Сталина». Я не увидел ничего такого, почему этот фильм можно запрещать. «Смерть Сталина» не есть комикс, как его позиционируют. Это компиляция из Солженицына, Гинзбург, «Огонька», Радзинского, Сванидзе и прочих пропагандистов — либералов/нацистов/антисоветчиков. Чтобы запрещать «Смерть Сталина» — надо изначально запретить вышеуказанных. Нормальная добротная подборка антисоветских баек, без попытки сделать комедийный фильм».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля начальник управления министерства культуры Белоруссии по кинематографии Александр Рыдван объявил о том, что ведомство допустило к прокату фильм «Смерть Сталина». В ходе просмотра фильма эксперты не выявили нарушений белорусского законодательства. Изначально планировалось, что в республике фильм покажут 25 января, но незадолго до старта проката все сеансы были отменены после того, как стало известно об отзыве прокатного удостоверения картины в России.
Напомним, что Министерство культуры России 23 января отозвало прокатное удостоверение у фильма. Произошло это на основании пункта 20 правил, утверждённых постановлением правительства. По этому правилу картина может быть отозвана, если в ней выявлены материалы, распространение которых запрещено российским законодательством.