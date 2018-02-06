Ярославль, 6 февраля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. 6 февраля в музее истории Ярославля был представлен новый экспонат — портрет бывшего первого секретаря обкома КПСС Федора Лощенкова, занимавшего этот пост 25 лет (1961−1986). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Портрет Федора Лощенкова

Современный портрет выполнил ярославский художник Марк Маркович. Изображение Лощенкова вписано в фон, выполненный в духе советского авангарда 1920 годов с символами объектов, появившихся во время работы Федора Лощенкова в Ярославской области.

Деньги на создание портрета дали друзья Лощенкова и Ярославский обком КПРФ.

«Федор Лощенков был не просто выдающимся деятелем советской эпохи, но и коммунистом, который не сдал партбилет и не отказался от своих убеждений до последнего вздоха», — сказал на открытии портрета первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Открытие портрета было приурочено к 103 дню рождения Федора Лощенкова. В музее истории города собрались его коллеги, представители КПРФ и внук Степан Бландинский. Было высказано предложение включить портрет советского руководителя области и в галерею ярославских губернаторов, размещенную в здании правительства региона.