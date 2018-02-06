Ташкент, 6 февраля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал ряд назначений в своей пресс-службе, а также создал новую структуру — Медиацентр, сообщили 6 февраля в пресс-службе главы государства.

Руководителем нового Медиацентра назначен Хусан Салихов. Главным консультантом сектора по информационно-аналитической работе стал Бобирбек Усманов. Ведущим консультантом сектора по подготовке и освещению мероприятий назначен Анвар Самадов.

Хусан Салихов родился 8 марта 1987 года в Ташкенте. До недавнего времени был актером Молодежного театра Узбекистана. В 2004 году окончил Государственную высшую школу национального танца и хореографии в Ташкенте. В 2008 году окончил Ташкентский Государственный институт искусств им. М. Уйгура.

Бобирбек Сабирович Усманов числится в списках реестра адвокатов Узбекистана.

Согласно данным вестника центральной избирательной комиссии Узбекистана от 2015 года, Самадов Анвар Жовлиевич занимал ранее должность главного редактора национального информационного агентства Узбекистана.