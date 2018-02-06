Санкт-Петербург, 6 февраля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. На новой станции Петербургского метрополитена «Новокрестовская» заканчиваются отделочные работы и установка оборудования. На станции, построенной рядом со стадионом на Крестовском острове, пассажиров будут ждать необычные технические новинки, сообщает сегодня, 6 февраля, телеканал «Санкт-Петербург».

Topspb.tv Траволатор на «Новокрестовской»

Напомним, станции «Новокрестовская» и «Беговая» на Невско-Василеостровской линии должны быть готовы к началу чемпионата мира 2018 года по футболу. Новый участок станет продолжением третьей линии метро — от «Приморской» через «Новокрестовскую» (у стадиона «Санкт-Петербург») к «Беговой» (на улице Савушкина в Приморском районе).

Как отмечается, главной достопримечательностью станции будут подъёмники: это не привычные всем эскалаторы, а траволаторы, то есть бегущие дорожки без ступенек. Выбор в пользу траволаторов отечественного производства сделан по соображениям безопасности, учитывая пропускную способность станции.

Траволаторов на станции будет четыре, каждый может перевезти до 10 тыс. человек в час, что очень важно рядом с объектом, куда устремляются огромные людские потоки.

«Спускаясь вниз, волны пассажиров смогут любоваться волнами морскими. Дизайн станции в бело-голубых тонах к месту, ведь залив рядом», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Станция «Новокрестовская» — закрытого типа. Этот вид станций, где платформа отделена от тоннелей стеной с проёмами автоматических дверей, через которые идет посадка и высадка, хорошо знаком петербуржцам по другим станциям второй и третьей линий. Однако на «Новокрестовской» они увидят нечто совсем иное.

«Между дверей поставят так называемые панорамные стекла. Будет видно не только то, что происходит на этих путях, но и на соседних. Это точно понравится детям, для которых атмосфера метро — всегда что-то особенное», — поясняет городской телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, станции «Новокрестовская» и «Беговая» должны быть готовы к началу чемпионата мира по футболу. Смольный рассчитывает на сдачу обоих станций к 1 апреля 2018 года. Новые станции метрополитена будут опробованы 29 апреля 2018 года, в день проведения тестового матча перед чемпионатом мира по футболу.

Чемпионат мира стартует в июне. Петербург примет несколько матчей ЧМ-2018, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место.