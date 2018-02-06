Ярославль, 6 февраля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Четыре ярославские организации попали в реестр недобросовестных поставщиков за срыв госконтрактов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском УФАС.

УМВД России по Ярославской области

Четыре организации выиграли аукционы, предложив лучшую цену, но выполнять свои взятые на себя обязательства не торопились. В итоге МКУ «Центр социальных выплат» получил 4 светодиодные лампочки вместо 84 от ООО «АФОН», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области» осталось без подходящих жестких дисков, которые не поставил ООО «Айшоп18.ру», а ООО «АСС» не поставило ГБУ ЯО «Электронный регион» антикоррозийную защиту антенных вышек.

Но смелее всех поступило ООО «АлеСта», которое оставило объекты УМВД России по Ярославской области без уборки помещений и прилегающей территории.

«С 1 декабря 2017 года ООО «АлеСта» должно было убирать центр хозяйственного обеспечения ярославского УМВД, но так к работам и не приступило. Служащие центра неоднократно пытались заставить эту организацию заняться уборкой помещений и периметра, но в итоге были вынуждены сами осуществлять эти работы, а 6 декабря расторгли договор», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Все четыре организации включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь они не смогут в течение двух лет получить государственные и муниципальные контракты.