Москва, 6 февраля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Доллар/рубль на этой неделе приступил к полноценной коррекции. Валютная пара еще вчера (5 февраля) отыграла первую цель в районе 56,96, а уже 6 февралярост продолжился, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

kremlinrus.ru Нефтерубль

Технически в рамках текущей ситуации следующая цель по доллар/рубль находится в районе 59,35 в среднесрочной перспективе.

«При этом стоит отметить, что падение идет в рамках попыток роста американского доллара, а также снижающейся нефти», — подчеркнул эксперт.

Коррекция в Brent назревала последние три недели, и теперь начала реализовываться. Котировки пробили отметку $68,02 за баррель тем самым окрыли дорогу к диапазону поддержки $61,07 — 62,01 за баррель. Цель среднесрочная.

«Падение нефти спровоцировали отложные факторы, а именно рост добычи нефти в Штатах. Из последнего отчета минэнерго США следует, что добыча уже превысила уровень 10 млн баррелей в сутки. При этом запасы сырой нефти также начали расти», — отметил Капустянский.

И, конечно, дополняет всю картину рост работающих буровых установок по данным от Baker Hughes. Такая динамика лишний раз подтверждает наращивание добычи нефти в США.

«Из позитивных факторов для рубля можно назвать ослабление давление со стороны санкций. Минфин США дал рекомендации не налагать ограничение на покупку ОФЗ. Однако этот фактор был отыгран и сейчас не влияет на динамику рубля», — считает эксперт.

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