Орел, 6 февраля, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Орловская область в 2017 году вошла в число аутсайдеров жилищного строительства. Данные об объемах строительства жилья в регионах РФ опубликовал 5 февраля Росстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Согласно данным статистики, в 2017 году на территории Орловской области было построено 270,4 тыс. кв. м жилья — это самая низкая цифра среди регионов Центрального федерального округа. По сравнению с показателями 2016 года объемы строительства в Орловской области снизились на 24,9%.

На втором месте с конца по объемам строительства в Центральном федеральном округе — Ивановская область, в которой построено 300,8 тыс. кв. м жилья. По сравнению с 2016 годом в этом регионе объемы строительства увеличены на 70%. Немногим больше показатель Костромской области 309,1 тыс. кв. м: региону удалось удержать показатель 2016 года.

Помимо Московской области (8,8 млн кв. м) и Москвы (3,4 млн кв. м), в ЦФО лидирует Воронежская область — 1 млн 689,1 тыс. кв. м (прирост 0,6%). В лидерах также Белгородская область, где было построено 1,3 млн кв. м, причем основную долю составляет индивидуальное жилищное строительство.

Добавим также, что крупнейший орловский застройщик ПАО «Орелстрой» рассматривает возможность выхода на строительные рынки Тульской и Нижегородской областей — об этом 6 февраля написала газета «Коммерсантъ». Издание также приводит слова председателя совета директоров компании Александра Рогачева в интервью «Вечернему Орлу» о том, что «в Орле расти дальше некуда», поэтому стратегия холдинга «заключается в том, чтобы выходить в другие регионы, в которых, как, например, в Нижнем Новгороде, есть дефицит качественных застройщиков».