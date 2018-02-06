Калуга, 6 февраля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В калужский Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей насильно поместили 12-летнюю гражданку Узбекистана, не нарушавшую закон. Как заявила 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM правозащитница Татьяна Котляр, девочку разлучили с матерью, находившейся на территории России незаконно. Сама мать помещена в Центр временного содержания иностранных граждан, а младшая дочь направлена к малолетним правонарушителям.

Thenewsminute.com Девочка

К правозащитнице обратились родственники девочки. По словам Котляр, женщина вместе с 12-летней дочерью находилась в Калужской области без регистрации. Мать полицейские задержали и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калужской области, а 12-летняя дочь осталась дома одна. Девочку забрали в полицию и, не передав матери, а также отказав родственникам, поместили в калужский Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, хотя она не нарушала законов РФ. Из центра ребёнка не выпускают.

Для того, чтобы попробовать перевести ребёнка к матери, необходимо предоставить в органы полиции доверенность, заверенную нотариусом. Однако центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калужской области находится в деревне Якшуново Дзержинского района. Там доверенность для матери не заверяют.

«Из-за полицейского беспредела 12-летняя девочка всё ещё остается среди малолетних правонарушителей. Если с ребенком что-нибудь случится, кто будет отвечать?» — заявила Котляр.

Отметим, 5 февраля на координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов региона, УМВД России по Калужской области на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению административных правонарушений и преступлений в сфере миграции. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 105 проверок. 330 иностранных граждан и лиц без гражданства выдворены за пределы страны.

В этой связи губернатор области Анатолий Артамонов напомнил о необходимости введения в строй до конца 2018 года пункта временного размещения лиц, подлежащих выдворению за пределы России.

«Нужно немедленно провести торги на проектирование этого объекта одновременно с его строительством. Он должен быть сооружен быстро и надежно. Там необходимо соблюдать все санитарно-гигиенические требования и требования безопасности. Кроме того, нужно продумать и то, как можно использовать здание, задействованное сейчас для этих целей», — резюмировал глава региона.