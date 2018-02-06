Москва, 6 февраля, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Весь туристический сектор на Мальдивах работает в нормальном режиме, ограничений на передвижения туристов нет. Такое официальное заявление сделало Минтуризма Республики Мальдивы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

BKD Мальдивы

Российские туроператоры также говорят о том, что им не сообщалось об ограничении передвижения туристов.

В АТОР уточнили, что режим ЧС касается исключительно жителей Мальдив, включая запрет на проведение собраний и митингов.

Комендантский час на архипелаге не введен. Все общественные, правительственные учреждения, отели, транспорт и остальная туристическая инфраструктура работают в обычном режиме.

В ассоциации поянили, что все события происходят исключительно в столице Мальдив — городе Мале и не затрагивают популярных курортов.

Никаких вооруженных конфликтов или других агрессивных столкновений в Мале нет.

Кроме того, правительство Мальдив заверило в том, что будет обеспечена безопасность всех туристов, отдыхающих на Мальдивских островах.

По данным АТОР, в настоящее время на Мальдивах отдыхают более 1500 туристов из России.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму и МИД России рекомендует российским туристам взвешивать необходимость поездок или воздержаться поездок на Мальдивы.

Также Ростуризм предупреждает граждан РФ, которые уже находятся на территории государства, по возможности избегать посещения города Мале — столицы Мальдив.

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