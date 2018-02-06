Ингольштадт, Германия, 6 февраля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В центральном офисе немецкого автопроизводителя Audi проходят обыски. Оперативные действия в отношении крупного автомобильного концерна проводит прокуратура Мюнхена и сотрудники уголовной полиции.

webandi Audi

Читайте также: В офисах Audi прошли обыски в связи с дизельным скандалом

Как сообщает газета Sueddeutsche Zeitung, обыски проводятся в центральном офисе в городе Ингольштадт и на заводе в городе Неккарзульм. Ранее сообщалось о том, что обыску также подверглись квартиры главных инженеров компании.

По словам представителя автомобильного концерна, руководство компании сотрудничает с правоохранительными органами.

Это не первые обыски, которые проводятся в штаб-квартирах немецкой компании Audi. Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов Германии нагрянули в штаб-квартиры компании в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) и Неккарзульме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в середине марта 2017 года. Уточнялось, что обыски проводились в рамках расследования «дизельного скандала».

Читайте также: Названа причина отзыва кроссоверов Audi Q5 из России

Напомним, компанию Volkswagen, куда входит Audi, власти США обвиняют в нарушениях, связанных с соблюдением экологических нормативов. Согласно данным американских ведомств, на дизельных автомобилях Volkswagen было установлено программное обеспечение, целенаправленно занижающее в десятки раз показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Позднее концерн Volkswagen AG официально признал в суде США свою вину в сговоре, финансовых махинациях и препятствовании правосудию по так называемому «дизельному скандалу».

В январе 2018 года концерн Volkswagen Group принял решение отозвать 127 тыс. автомобилей марки Audi из-за проблем с системой контроля выбросов. То самое программное обеспечение, которое позволяет обходить ограничения на выброс вредных газов, было обнаружено в моделях Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7, оснащённых дизельным двигателем.