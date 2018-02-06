Сосновый Бор, Ленинградская область, 6 февраля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. В реакторе новейшего энергоблока на Ленинградской атомной станции (проект ЛАЭС-2) началась управляемая цепная реакция деления. Таким образом, энергоблок №1 с реактором ВВЭР-1200 выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ), сообщило сегодня, 6 февраля, управление информации и общественных связей ЛАЭС.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская АЭС

Аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность реактора.

«Выход на МКУ — это завершающее звено в целой цепочке операций, проводимых на этапе физического пуска энергоблока, который стартовал 8 декабря 2017 года. Качественное и своевременное выполнение всех запланированных работ позволило нам вывести реактор в критическое состояние безопасно и в установленные сроки», — разъяснил Андрей Петров, генеральный директор концерна «Росэнергоатом», в который входит ЛАЭС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2017 года была полностью завершена загрузка ядерного топлива в активную зону реактора блока №1 проекта ЛАЭС-2. В реактор были загружены все 163 сборки с ядерным топливом и началась опытная эксплуатация блока.

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«Коллектив Ленинградской АЭС в установленные сроки подготовил энергоблок №1 к выходу на МКУ. И сейчас на наших глазах произошло рождение самого мощного энергоблока в семье Ленинградской АЭС», — заявил сегодня директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

После успешного выведения нового энергоблока на контролируемую мощность менее 1%, специалисты проведут целый ряд физических экспериментов, чтобы уточнить полученные при расчетах нейтронно-физические характеристики первой топливной загрузки ядерного реактора, а также подтвердить надежность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

«После проведения экспериментов программа физического пуска энергоблока №1 ВВЭР-1200 будет завершена. Специалисты начнут подготовку к энергетическому пуску и опытно-промышленной эксплуатации. Во время этих заключительных этапов все оборудование энергоблока пройдет финальную проверку при работе на эксплуатационных параметрах, с выдачей электрической и тепловой энергии», — сообщили на ЛАЭС.

Энергетический пуск блока №1 ЛАЭС-2 и начало опытно-промышленной эксплуатации запланированы на весну 2018 года.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000. На АЭС эксплуатируются четыре таких энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Построен первый блок замещающих мощностей с реактором ВВЭР-1200, продолжается сооружение 2-го блока типа ВВЭР-1200. Самые мощные на сегодняшний день энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200, сооружаемые на ЛАЭС-2, относятся к новейшему поколению «3+». В них использованы передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям.