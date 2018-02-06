Киев, 6 февраля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Украина в последние дни выплатила МВФ более $450 млн в качестве процентов по программе stand-by 2014 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В частности, 5 февраля Украина перечислила Фонду очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долларов, а сегодня, 6 февраля, выплатила еще 87 млн долларов в качестве процентов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно подсчетам украинского Нацбанка, в нынешнем году всего Украине необходимо выплатить из международных резервов около $7,4 млрд по обязательствам в иностранной валюте.

Экономический эксперт Максим Праздников считает это довольно критичной суммой для Украины.

«…Если мы говорим о 2017 годе, то мы фактически получили один миллиард и порядка миллиарда сто отдали, то есть произошел такой некий рефинанс на самом деле. Мы ничего не получили, мы просто немножко перенесли во времени сроки погашения… В этом году эти цифры несколько другие… Если мы не получим эти деньги (транши от МВФ, ранее запланированные на 2018 год), то это может отразится в том числе и на курсе, в том числе и на прямых иностранных инвестициях. Их и так немного, давайте называть вещи своими именами, но отсутствие сотрудничества с МВФ — это будет негативный сигнал для других финансовых институций в первую очередь, и, конечно же, для частных инвесторов», — заявил он в эфире радио «Голос столицы».

На брифинге 5 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что те средства, которые МВФ ранее предоставлял Украине, хранятся в валютных резервах государства.

«Куда мы дели эти средства?.. Мы положили их в валютные резервы Национального банка, а не пускаем их на ветер… Эти деньги являются неприкосновенными, поскольку удерживают стабильность национальной валюты», — заявил Гройсман.

В то же время премьер-министр отметил, что до 2014 года правительство неэффективно использовало взятые в долг деньги, «распускали их неизвестно куда».

«Украина сейчас находится на 2-м месте в мире по сумме долгов перед МВФ — $12,4 млрд из общих $56 млрд», — комментирует последние события экономист Виктор Скаршевский.

По его мнению, МВФ можно не платить, ведь дефолты отдельных стран перед фондом — достаточно частое явление.

«Рекордсмены по сроку дефолта: Либерия — 23,3 года, Камбоджа — 18,8 лет и Ирак — 14,3 лет. Еще три страны — Судан (с 1984), Сомали (с 1987) и Зимбабве (с 2001) — до сих пор не вышли из дефолта перед МВФ. Самый крупный дефолт перед МВФ допустила Аргентина, отказавшись в 2003 году выплатить долг в сумме $2,9 млрд. Последний дефолт перед МВФ был в мае 2015 года, когда Греция не выплатила МВФ $1,7 млрд. Кстати, Греция стала первой страной с развитой экономикой, допустившей дефолт перед такой уважаемой организацией», — отмечает экономист, задаваясь наводящим вопросом — «интересно, кто следующий?».