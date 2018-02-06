Ярославль, 6 февраля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Более 200 осужденных из ярославской исправительной колонии № 8 приняли участие в городской акции в поддержку олимпийской сборной России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

УФСИН по Ярославской области Акция в колонии №8

Как пояснили в УФСИН, идея поддержать олимпийцев родилась у осужденных и они обратились к администрации исправительного учреждения.

По замыслу организаторов, вместе с яркими олимпийскими кольцами, символизирующими единение всех пяти частей света и всемирный характер Олимпийских Игр, обязательно должен присутствовать в мероприятии главный символ нашей страны — флаг Российской Федерации.

«Для участия в акции выбрали осужденных, которые были свободны от работы на тот момент и имели положительные характеристики, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях. Поддержать наших спортсменов — своеобразное поощрение», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы УФСИН по Ярославской области Анна Частухина.

Осужденные нарисовали на снегу олимпийские кольца, встали в них и держали над головой воздушные шарики цветов разных континентов. Во второй раз они взяли в руки шары, символизирующие российский триколор. После завершения акции шары были отпущены на свободу.