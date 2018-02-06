Ярославль, 6 февраля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. План капитального ремонта в Ярославской области в 2017 году выполнен на 94%. Об этом на заседании правительства Ярославской области рассказал директор фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области Эдуард Потапов.

Ремонт дома в Ярославле

По словам Потапова, в 2017 году фонду удалось выполнить строительно-монтажных работ более чем в 2 раза, чем в 2016-м — на 920 млн рублей. Еще на 477 млн рублей выполнены работы в домах где накопление средств собственников на капитальный ремонт идет на специальных счетах.

На презентации Эдуард Потапов не стал озвучивать общие точные суммы запланированных и выполненных работ, сказав, что капитальный ремонт произведен «почти на полтора миллиарда рублей». Интересно, что на официальном сайте Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства приведены несколько другие данные по выполнению программы капремонта в Ярославской области: запланировано работ на 1,623 млрд, выполнено 1,416 млрд, процент исполнения — 87, а не 94, как прозвучало в докладе Эдуарда Потапова.

Впрочем, говоря о «94%», глава регионального фонда употребил термин «актуализированный план». Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце года с собственниками домов, где были запланированы те или иные не сделанные работы, проводились собрания по переносу работ на 2018 год. Можно предположить, что именно за счет «уменьшения» плана в конце года сотрудникам фонда и удалось довести процент исполнения программы почти до 100. Точные цифры плана и факта исполненных работ в 2017 году в региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов корреспонденту ИА REGNUM представить не смогли.

Что касается неполного исполнения программы, то на заседании правительства области глава фонда Эдуард Потапов рассказал, что к этому привели ошибки его предшественников. В частности, было запланировано слишком много работ на объектах культурного наследия, кровлях, кроме того, в план включили ветхие и аварийные дома, которые вообще не подлежали капитальному ремонту. В целом работа регионального фонда чиновниками правительства области в 2017 году была признана успешной.