Ярославль, 6 февраля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. В Ярославском регионе в 2017 году зарегистрировали 13 431 рождённых детей, что почти на 13% меньше показателя 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Меньше всего детей — 34 ребенка — родилось за год в Брейтовском районе. Недалеко от него ушли Большесельский и Мышкинский, где зарегистрировали 79 и 70 малышей соответственно. Лидером по «прилету аистов» является Ростовский район с 657 младенцами. На втором месте — Тутаевский район (568 детей).

«Это типичная картина для ЦФО. Сейчас мы пожинаем плоды политики девяностых годов. Тогда был провал по рождаемости и дети, рожденные в то время, сейчас вступают в браки и рожают детей. Наша область идет на уровне других областей округа», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник управления ЗАГС правительства области Ирина Круглова.

Это наихудший показатель по числу рожденных в регионе с 2010 года. Последние 6 лет число рождённых находилось на уровне 15 тысяч детей и только в 2017 оно упало до 13, 4 тысяч.