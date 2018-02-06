Москва, 6 февраля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. С 30 января по 1 февраля 2018 года в выставочном пространстве Крокус Экспо прошла юбилейная XX российская выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2018. Компания-организатор «Мидэкспо» отметила юбилей ведущего мероприятия отрасли значительным расширением тематики деловой программы, в рамках которой впервые прошла конференция «CONTENT SUMMIT RUSSIA. Российский контент: тенденции и перспективы», организованная при поддержке Reed MIDEM в сотрудничестве с компанией «Экспоконтент». Мероприятие стало рабочей платформой для ключевых международных игроков кино-, теле‑ и телеком-индустрии, которые собрались для обсуждения насущных проблем и перспектив развития бизнеса.

Организатор выставки и форума CSTB.Telecom&Media’2018 — компания Мидэкспо Конференция «CONTENT SUMMIT RUSSIA. Российский контент: тенденции и перспективы»

Открыли мероприятие заместитель генерального директора компании «Мидэкспо» Дарья Петрова и представитель компании Reed Midem (организатор каннских рынков MIPTV и MIPCOM) Сильван Форо, выступивший с докладом о российской медиапродукции. Форо поделился наблюдением, что раньше представители России в основном покупали, а теперь стали больше продавать и в итоге вошли в десятку крупнейших поставщиков контента. При этом существенно выросло количество участников рынка от России.

Организатор выставки и форума CSTB.Telecom&Media’2018 — компания Мидэкспо Конференция «CONTENT SUMMIT RUSSIA. Российский контент: тенденции и перспективы»

Программа конференции состояла из нескольких блоков. В начале специалисты поделились результатами исследований российского рынка контента; позже поговорили о перспективах развития в рамках секции «Новые технологии и тренды будущего медиаотрасли: видео в формате 360° и VR», в заключение при поддержке портала «Кабельщик Евразия» состоялась дискуссия «Развитие российских телеканалов за пределами РФ». Наиболее интересной показалась секция под названием «Выход российского контента на международный рынок», в рамках которой известные продюсеры рассказали о своем опыте работы с зарубежными партнерами.

Генеральный директор компании «Экспоконтент» (официальный представитель Reed Midem в России и СНГ) Александра Модестова, более десяти лет помогающая производителям и дистрибьюторам российских фильмов и сериалов успешно вести бизнес с представителями зарубежных компаний, отметила, что несмотря на впечатляющие успехи, нам не удалось достигнуть высоких результатов. Обеспечить наибольшую эффективность может общая концепция продвижения контента за рубежом. В основном дело возложено на отдельных продюсеров, которые стараются, каждый в меру сил и возможностей, донести свой продукт до потребителя, а делать шаг на новую территорию всегда тяжело. Александра напомнила, что значимый прорыв на рынке удалось сделать русским поставщикам анимационной продукции, и выразила надежду, что скоро у нас появится игровой сериал, подобный мультсериалу «Маша и медведь», который знают и любят во всем мире.

Генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Александр Цекало поблагодарил главу компании «Экспоконтент» Александру Модестову и российский экспортный центр за помощь: на прошедшем в октябре 2017 рынке MIPCOM удалось широко и эффектно представить сериал «Троцкий» . Одним из результатов работы стал интерес со стороны Netflix, который в итоге приобрел шесть сериалов компании «Среда». Несмотря на такой успех, Александр отметил, что быстрых результатов ждать не стоит. Безусловно, продюсеры произвели впечатление на рынке, потом многим рассылали эпизоды для просмотра. Сейчас сериал претендует на получение нескольких европейских наград и, по убеждению Цекало, на самом деле это и есть настоящий патриотизм: делать продукт, который привлечет внимание за границей. Жаль только, что интерес государства к продвижению нашего контента за рубеж остается довольно слабым.

Организатор выставки и форума CSTB.Telecom&Media’2018 — компания Мидэкспо Александр Цекало

Продюсер поделился мнением, что секрет успеха — в качественном продукте. Западные партнеры часто восхищаются тому, как русские за небольшой бюджет умудряются производить столь хороший продукт. Сами они делают ставку на гарантированное качество, объемы необходимых средств для них вторичны. Что касается успешных продаж, то глава компании «Среда» отметил, для полноценной коммуникации с партнерами необходимо жить с ними в одном городе. Невозможно наладить взаимодействие и эффективно вести дела через океан, надо иметь возможность встречаться, общаться и поддерживать общение.

Александр Цекало напомнил, что Netflix, действительно, начал активно показывать сериалы на разных языках и интересоваться русским контентом. Правда, платить они за нашу продукцию готовы очень немного. Продюсер подчеркнул, что продать за «взрослые» деньги можно только сериал, снятый на английском языке с участием американских актеров.

За реализацию такого амбициозного проекта взялся генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин: в сериале «Мата Хари», широко представленном на MIPCOM в 2016 году, с русскими актерами снимались европейские и американские исполнители. Одну из ролей исполнил Кристофер Ламберт. Влад Ряшин поддержал Александра Цекало: русские сериалы покупают как нишевый продукт, за невысокую цену, но это не значит, что нет смысла стремиться в топ. С реализацией «Мата Хари» была поставлена задача пробиться в другую ценовую категорию. В итоге продажи сериала достигли рекордных показателей: удалось охватить более 80 стран, в том числе экзотические Непал и Бангладеш, но, как признал Ряшин, поставленная цель достигнута не была по ряду причин.

Организатор выставки и форума CSTB.Telecom&Media’2018 — компания Мидэкспо Конференция

Шикарная премьера и мощная презентация на рынке MIPCOM, осуществленная вместе с компанией «Экспоконтент» Александры Модестовой, была беспрецедентной и дала свои результаты, но с течением времени выяснились просчеты, допущенные при создании сериала. Российские рейтинги показали, что пока действие в сериале напоминало сказку с участием зарубежных актеров — зрители смотрели максимально активно, но когда на экране появились русские исполнители и герои драмы оказались вовлечены в суровые реалии войны, — показатели стали ниже. Тем не менее «Мата Хари» вошла в пятерку самых популярных сериалов на русском ТВ за 2017. Второй вывод оказался более важным: сериал сразу снимался на английском языке, сценарий писался при участии англичан, но язык, на котором говорят герои фильма, оказался каким-то несуществующим английским: не международным, не русским-английским, а непонятным американской аудитории языком. Причем носители американского языка, принимающие участие в съёмках, адаптировали свои реплики, а европейцы и тем более русские играли четко по сценарию, и в итоге звучали ненатурально и отталкивающе. В результаты англоговорящие байеры, которые поначалу с большим интересом отнеслись к проекту — отметили высокий уровень, зрелищность, захватывающую историю, — отказывались от сделок, поясняя, что зрители ничего не поймут.

Влад Ряшин признался, что первый блин с точки зрения международных продаж получился полукомом, но это не остановило его команду, которая продолжает двигаться вперед. «Мата Хари» открыла многие двери: зарубежные компании, которые раньше не хотели вместе со Star Media заниматься производством, после просмотра «Мата Хари» охотно подключаются к новым проектам на этапе девелопмента. Сейчас Star Media работает над международным историческим сериалом под рабочим названием «София» о похождениях шпионки, служащей русскому двору и Екатерине Великой. Ряшин отметил высокую заинтересованность партнеров, когда они включаются в проект на этапе создания. Так, его поразила глубина проникновения британских сценаристов в материал, тесто связанный с русской историей.

Организатор выставки и форума CSTB.Telecom&Media’2018 — компания Мидэкспо Доля аудитории каналов

Продюсер кинокомпании «Большое кино» Гевонд Андреасян рассказал, что успешные международные продажи фильма «Мафия. Игра на выживание» продемонстрировали, что половину потраченных на создание картины средств можно заработать за границей. Кроме того, успех на западе может компенсировать неудачи в отечественном прокате: проект «Защитники» в России был воспринят весьма холодно, а за границей достиг неплохих коммерческих результатов. Продолжая этот разговор, член совета директоров и генеральный продюсер проектов студии «Yellow Black and White» Алексей Троцюк рассказал, что их сериал «Как я стал русским» плохо сработал в России, но неожиданно встретил успех в Китае, попав в пятерку самых популярных пиратских сериалов. Продукт по-разному восприняли зрители различных менталитетов и традиций. Алексей признал, что залогом успеха международного проката являются универсальные для жителей всего мира темы и сюжеты.

Российский продюсер Василий Соловьев, известный по проектам «Россия-88», «Ледокол», «Хороший мальчик», признался, что пока делает только первые шаги на пути копродукции с иностранными компаниями и международного продвижения, и ему было очень важно вовремя узнать об опыте коллег. Успеха за рубежом добиться чертовски сложно, и проходящая дискуссия подтвердила, что простых и легких путей тут не существует.

Организатор выставки и форума CSTB.Telecom&Media’2018 — компания Мидэкспо Василий Соловьев

Как отметила Александра Модестова, для каждого проекта необходим индивидуальный подход и, конечно, нужна поддержка в продвижении. Она призналась, что обсуждала с исполнительным директором «Фонда кино» Антоном Малышевым возможности предоставления продюсерам возвратных средств на продвижение их продукции на зарубежных рынках и фестивалях. Однозначно, нужен системный подход. Компания «Экспоконтент» уже не первый год консолидирует сообщество, чтобы русские продюсеры, выступая единым фронтом, достигали наибольших успехов. Вместе с тем Александра согласилась, что, как минимум, необходим позыв со стороны государства в массированном продвижении нашего контента за рубеж. Итогом встречи стало признание огромного значения, которое может сыграть государственная поддержка продвижения отечественных фильмов и сериалов, выраженная в финансировании рекламных кампаний русской продукции на ключевых международных телерынках и кинофестивалях.