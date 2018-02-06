Калуга, 6 февраля, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Жителям Калужской области для жизни достаточно 9601 рубля. Именно такая величина прожиточного минимума утверждена в регионе на четвёртый квартал 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства 6 февраля, соответствующее постановление подписал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

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Согласно документу, величины прожиточного минимума установлены в следующих размерах: на душу населения — 9 601 рубля (это на 427 рубля ниже, чем в третьем квартале), для трудоспособного населения — 10 327 рублей, для пенсионеров — 8 010 рублей, для детей в возрасте до 15 лет включительно — 9 399 рублей.

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Напомним, согласно данным Росстата, показатель прожиточного минимума в Калужской области близок среднероссийскому значению. В среднем по РФ для трудоспособного населения величина прожиточного минимума в области составила 11 160 рублей, для детей в возрасте до 15 лет — 10 181 рубль, а для пенсионеров эта величина составила в среднем по стране 8496 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в Калужской области был утверждён на уровне 10 028 рублей. Для трудоспособного населения его величина составила 10 806 рублей, для детей в возрасте до 15 лет — 9 941 рубль, для пенсионеров — 8 428 рублей.