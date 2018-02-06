Москва, 6 февраля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Значительную часть российских граждан, отправившихся в Сирию воевать на стороне террорристических группировок, завербовали через интернет. Об этом 6 февраля на коллегии Следственного комитета (СК) России сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Leland Francisco Вербовщики

Он рассказал коллегам о своей встрече с сирийскими силовиками. По их оценкам, более 1,5 тыс. выходцев из России, которые участвовали в боях против правительственных сил Сирии, были завербованы именно так.

Ранее российские силовые структуры информировали, что в рядах боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии воюют почти 4 тыс. граждан РФ. Чаще всего вербовщики склоняют на сторону террористов жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января уголовное дело за участие в деятельности террористической организации было возбуждено против 21-летнего гражданина России. По версии следствия, не позднее июня 2015 года молодой человек прибыл в Сирию, где примкнул к террористам.

Юноша стал вербовщиком, завлекая в ряды экстремистов других жителей России. Максимальное наказание за преступление такого рода — 20 лет лишения свободы.

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