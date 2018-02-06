Москва, 6 февраля, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Совет Думы определил дату отчета правительства о деятельности в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Отчет произойдет 11 апреля», — заявил Жуков.

Отметим, что традиционно отчет представляет глава правительства — Дмитрий Медведев, на заседание Госдумы приглашаются также главы министерств.

Депутатов интересует не только доклад о работе правительства за прошлый год, но и планы деятельности на текущий и перспективу.