Вашингтон, 6 февраля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Глава SpaceX Илон Маск выложил видео о запланированном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Ролик размещён на странице Маска в Twitter.

SpaceX РН Falcon Heavy

В коротком видеоролике с помощью компьютерной графики изображены этапы полёта: старт, отделение боковых ступеней, сброс головного обтекателя и вывод на орбиту красного автомобиля Tesla Roadster.

Кроме того, показано возвращение на площадку на мысе Канаверал двух боковых сегментов. А первая ступень центрального сегмента должна приземлиться на платформу в Атлантическом океане.

Старт Falcon Heavy должен состояться в 13:30 по времени восточного побережья США (21:30 мск).

Отмечается, что если пуск будет успешным, то эта Falcon Heavy в дальнейшем будет использоваться для вывода на орбиту спутников, в том числе и в интересах ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января SpaceX успешно провела огневые испытания ракеты-носителя Falcon Heavy.

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