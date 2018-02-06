Более 50 осуждённых женской колонии в Калуге выучились на повара и швею
Калуга, 6 февраля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Осуждённые калужской исправительной колонии №7 получили профессии. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Ирина Рубенкова 6 февраля, 26 женщин успешно сдали выпускные экзамены по специальности «Повар» и 25 — по специальности «Швея».
Обучение женщины в течение нескольких месяцев проходили в филиале профессионального училища №57, функционирующем на базе колонии. За это время мастера производственного обучения преподали осужденным основы кулинарного и швейного искусства.
Завершающим этапом обучения стала сдача итоговых экзаменов. Испытания содержали две части: теоретические вопросы и практическую часть. Всем осужденным были выданы свидетельства государственного образца о получении начального профессионального образования.
Как отметила Рубенкова, полученные знания не только ощутимо помогут женщинам в их трудоустройстве после освобождения, но и их можно успешно применять уже сейчас — на производственных участках в ИК-7.
Напомним, в ноябре 2017 года 15 осуждённых успешно сдали экзамен по специальности «Стропальщик» в филиале №4 образовательного учреждения №57, расположенном в исправительной колонии-2 УФСИН России по Калужской области.