Ярославль, 6 февраля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. 6 февраля на заседании регионального правительства губернатор Ярославской области попросил мэра Ярославля отчитаться об уборке города от снега, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В целом глава региона высоко оценил работу коммунальных служб.

City-yaroslavl.ru Уборка снега в Ярославле

«Со снегопадами до 2 февраля мы справлялись, но когда циклон полностью накрыл Ярославль, мы начали работать в усиленном режиме круглосуточно. Выпало 124% осадков от месячной нормы. Всего из города до 2 февраля было вывезено 53 тыс кубометров снега, за последние два дня — 25 тыс кубометров, и еще очень много снега остается на улицах. Мы продолжаем эту работу, вывозим и днем и ночью, но днем объемы небольшие, потому что можем остановить город, из-за снегоуборочной техники может встать общественный транспорт. Поэтому в основном техника работает ночью», — рассказал Владимир Слепцов.

Мэр Ярославля доложил, что снегоуборочная техника в Ярославле работает в полном объеме, но при этом часто ломается: за последние два дня из 9 грейдеров сломалось 5.

«Понятно, что мы их ремонтируем и выводим опять. Работают тракторные щетки на тротуарах, все КДМ-машины, которые есть в Ярославле, мы даже обратились в Углич за помощью, брали пять тяжелых машин с отвалами, чтобы «раскрыть» большие магистрали. Лаповые, роторные погрузчики работают, со вчерашнего дня наняли 20 самосвалов, потому что под вывоз снега не хватает тех, которые есть у подрядных организаций. Организовали работу управляющих компаний, зачастую приходится делать это из-под палки, там привыкли работать с 6 до 4, но очень много снега, они тоже нанимают дополнительную технику. Организовали работу так: до приезда жителей домой вся техника работает, управляющие компании работают, мы их проверяем», — сказал мэр.

Кроме того, он отметил, что город сэкономит на вывозе снега:

«Это дорогое удовольствие — возить снег на свалку, они все переполнены, поэтому мы приняли решение из свежего белого снега делать горки для детей. Управляющие компании, подразделения городские в парках делают горки, крепости, снеговиков, чтобы доставить радость детям. В то же время сэкономим деньги на вывозе снега», — сказал Владимир Слепцов.

Градоначальник доложил, что к уборке снега привлекались войска для того, чтобы они помогли расчистить наиболее опасные места, куда не заехать уборочной технике.

«Прочистили все дороги к садикам, больницам, чтобы скорые не застревали, обеспечили, чтобы ни одной единицы транспорта не остановилось. Такого в городе не произошло. Работа будет продолжаться, пока не уберем весь снег на улицах», — пообещал мэр.

Губернатор докладом остался доволен и выразил благодарность коммунальным службам за проделанную работу. При этом он попросил напомнить ярославцам, что они живут в северных широтах, и с такими условиями снегопада столкнулась вся средняя полоса России. «Поэтому нужно объяснять людям, чтобы они понимали: за короткий промежуток времени мы не успеваем убрать второстепенные улицы и дворы, справиться со стихией», — сказал Дмитрий Миронов.

При этом губернатор поручил мэру Ярославля приложить все силы для того, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия снегопада.