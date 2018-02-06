Москва, 6 февраля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте 2018 года выборах главы российского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

ЦИК зарегистрировала Владимира Путина, и он стал первым кандидатом, допущенным к выборам по итогам сбора подписей избирателей. Отметим, поскольку Владимир Путин на эти выборы идёт как самовыдвиженец, он должен был собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей, при этом на каждый регион России должно было приходиться не более 7,5 тыс. подписей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в поддержку кандидата Владимира Путина было собрано в общей сложности более 1,6 млн подписей, в ЦИК его представителями было передано более 314 тысяч. В ЦИК сообщили, что удостоверение кандидата на имя Владимира Путина передали его доверенному лицу.

Напомним, 31 января ЦИК прекратил процесс регистрации кандидатов на пост главы государства. С задачей сбора подписей справились шесть кандидатов, в числе которых также были Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).

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Павел Грудинин(КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) выдвинулись от партий, имеющих представительство в Госдуме РФ, и уже зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты страны.