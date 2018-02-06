Ярославль, 6 февраля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославле участники фестиваля уличного искусства на «Главной Масленице страны» распишут 50 арт-объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Эскизы арт-объектов ярославской Масленицы

Во время Масленицы в Ярославле пройдет фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне». Участие в нем примут профессиональные художники и любители. Всего для уличного творчества подготовят 50 арт-объектов, среди которых объемные буквы из фанеры на металлическом каркасе размером 2 на 2 метра. Над каждой буквой будет работать свой художник по заранее разработанному эскизу. В итоге из выполненных в стилях хохломы, майолики и гжели элементов сложат слово «блины».

Также в день открытия фестиваля состоятся мастер-классы для детей по расписыванию маленьких «блинчиков».

Также для раскраски изготовят три фанерные фигуры медведя. Одну распишут художники, вторую — студенты училища культуры, третью — любители граффити. По пять арт-объектов для росписи будет установлено также на Первомайском бульваре и в Ярославском музее-заповеднике.