Калуга, 6 февраля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В Калуге усилены меры по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях. Как сообщил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Денис Шаулин, так местные власти отреагировали на обращение общественников.

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О проблеме завоза в калужские школы некачественных продуктов питания и об отсутствии на данные факты адекватных мер реагирования активисты Общественного народного фронта заявляли ещё в конце 2017 года после многочисленных обращений родителей. После проведённых рейдов в адрес городской управы и городской прокуратуры были направлены обращения по вопросу контроля за качеством питания в образовательных учреждениях.

После привлечения внимания к проблеме, поставщики питания в рамках контракта обязались проверять в муниципальной лаборатории качество молочной продукции. Кроме того, введён лабораторный контроль приготовленного горячего питания. Раньше этого не было. Теперь в школы поставляется только тот объём продуктов питания, который необходим с учётом сроков хранения и других санитарно-эпидемиологических норм.

Также в городском управлении образования заявили об усилении общественного контроля со стороны родителей. Они могут посещать школу, досконально интересоваться вопросами организации питания своих детей, проверяя соответствующую документацию и дегустируя питание.

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«Недопустимо, чтобы наши дети потребляли в пищу продукты, результаты лабораторных исследований которых заставляют хвататься за голову экспертов-химиков», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин.

По его словам, сейчас благодаря совместным усилиям к проблеме привлечено большое внимание и, в частности, в калужской школе № 51, где учатся тысячи детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров призвал контролировать качество поставляемых продуктов питания для бюджетных учреждений — детских садов и школ. Недобросовестных поставщиков он предложил включать в «чёрный» реестр и выводить их с рынка.