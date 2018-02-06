Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 февраля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В Переславском районе Ярославской области дружинникам хотят предоставлять налоговые льготы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Кадр из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж. Л.Гайдай, 1965 «Дружинник»

Сейчас в Переславском районе четыре добровольные народные дружины. В каждом сельском поселении работает по одному отряду, также сформировало свою дружину переславское казачье общество. Администрации поселений выдали дружинникам удостоверения, а также за свой счет застраховали их жизни. Районные власти хотят привлечь еще больше граждан для участия в охране общественного порядка.

«Вопрос об организации общественного порядка, безусловно, является для нас одним из главенствующих. Содействие администрацией здесь может оказываться по ряду направлений. Сегодня прорабатывается правовая база, чтобы найти возможность материально компенсировать работу народных дружинников и предоставить им налоговые льготы», — сказал глава района Валерий Астраханцев.

Администрация Переславского района собирается обратится к депутатам, чтобы выслушать их предложения по стимуляции работы дружинников.