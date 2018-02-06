Калуга, 6 февраля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. В Калужской области полностью завершили восстановление работоспособности электросетей, пострадавших от снежного циклона. Сейчас энергетики продолжают работу в сети 0,4 кВ по индивидуальным заявкам потребителей. Об этом 6 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Калугаэнерго» Наталья Копоня.

Пресс-служба диафиза Калугаэнерго Энергетики на восстановительных работах

По её словам, обильные снегопады и резкий переход температуры через ноль градусов привели к образованию на деревьях мощных снежно-ледяных отложений, что спровоцирует их падение на провода линий электропередачи, из-за чего происходят новые локальные отключения потребителей. Бригады энергетиков в оперативном порядке направляются к местам повреждений для восстановления электроснабжения потребителей. Также ведутся работы по профилактической расчистке лесных массивов, прилегающих к трассам ЛЭП от угрожающих падением деревьев.

На данный момент задействовано 96 бригад и 153 единицы техники. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения потребителей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обильных снегопадов в Калужской области было обесточено 583 населенных пункта и 16 744 жилых дома. Без светаостались более 40 тыс. жителей.