Дарья Антонова ИА REGNUM Дело Гайзера. Судебное заседание

11:37 6 февраля в Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, создавших организованное преступное сообщество, которое действовало в Республике Коми и Москве. Согласно обвинительному заключению, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин стал главным организатором и руководителем ОПС. Он в настоящее время скрывается за границей. Среди других ключевых фигур — заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Торлопов. ИА REGNUM начинает трансляцию из зала заседаний суда.

11:38 В прошлый раз в суде продолжался допрос Демьяна Москвина — фигуранта дела, который заключил досудебное соглашение со следствием. Ранее он рассказал о том, как занимался ведением финансовой отчётности ОПС и предоставил суду соответствующие таблицы. По его словам, деньги участникам группы передавались траншами по много раз через ряд посредников.

11:39 Cегодня подсудимые серьёзно задерживаются — из-за непогоды их не успели доставить из СИЗО в срок. Кроме того, опаздывает в дороге и один из адвокатов.

11:46 Подсудимых доставили.

12:06 Прокуроры и подсудимые на месте, однако судьи пока нет.

12:07 Напомним, что, по данным следствия, чиновники получили свыше 198 млн рублей взяток, а также легализовали полученное преступным путём имущество на сумму более 988,5 млн рублей. Главный эпизод заключается в присвоении 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». ОПС присвоила активы птицефабрики посредством передачи 95% её акций ООО «Метлизинг».

12:07 Второй по значимости эпизод — овладение средствами ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» более чем на 67 млн рублей посредством продажи по завышенной стоимости.

12:08 Заседание началось.

12:10 Продолжается допрос Москвина. Третий раз. Вопросы задают адвокаты и сами подсудимые.

12:10 Вопрос от адвоката Молярова: что входило в его обязанности? Но прокурор тоже ходатайствует: уже много раз этот вопрос разбирался.

12:10 Вопрос сняли.

12:12 Адвокат пробует зайти иначе — чьи указания выполнял Моляров, отчитывался ли лично перед Зарубиным о выполненной работе? Москвин отвечает, что Моляров был директором компании, которая занималась интернет-проектом Зарубина, и по этому проекту об отчётах Москвин что-то знает.

12:12 По его словам, Зарубин брал Молярова в поездку в Сыктывкар.

12:14 Москвин указывает, что Моляров забирал папки с отчётами по оценке «Зеленецкой», и рассказывает, как он вёл документооборот и вёл общение с Зарубиным.

12:15 Роль Молярова в общении с оценщиками была вспомогательной, указывает Москвин: «Техническая роль».

12:18 При поездке в Сыктывкар Моляров заменил Москвина — он в ходе поездки должен был вести протоколы встреч.

12:18 Директором компании по интернет-проекту Моляров являлся с 2005 по 2008 год.

12:18 Многие вопросы адвоката судья отклоняет — уже отвечали. Но защитник продолжает спрашивать о местонахождении офиса Молярова.

12:19 В 2010 году у Молярова случился конфликт с Зарубиным.

12:19 Рабочее место у него было в Москве, в офисе Зарубина. После 2010 года Моляров вёл «пустую» компанию и просто подписывал отчётность, указывает Москвин.

12:22 Компания была «в запасе» на будущее.

12:22 «Никаких задач не ставилось. Мы сами не понимали, зачем (Моляров нужен на этой должности)», — заявил Москвин.

12:22 В начале 2015 года или примерно в тот период Моляров отказался выполнять какие-либо обязанности для Зарубина.

12:24 Учитывая «бесполезность» его занятия, Москвин подчеркнул, что «прекрасно его понимает».

12:24 Теперь адвокат Смешного возмущается, что Москвин позволил себе назвать подсудимого виновным в соучастии в ОПС.

12:25 Москвин устало поясняет, что это было его субъективное мнение — за аналогичные слова ему досталось уже от других адвокатов на прошлом заседании.

12:25 Теперь поднялся сам Смешной и просит уточнить детали о его гипотетическом участии в ОПС.

12:25 «Мы с вами общались только по протоколу», — указывает Москвин.

12:28 Свидетель указывает, что получал протоколы о переводах финансовых средств между компаниями. Он также подтвердил, что ему известны фамилии двух других сотрудников в штате Кудинова, отвечая на соответствующий вопрос Смешного.

12:28 Смешной продолжает задавать уточняющие вопросы о том, до какого года птицефабрика выплачивала дивиденды «Метлизингу», например.

12:29 Последний раз в 2015 году. Смешной тогда уже не работал директором компании, указал подсудимый.

12:30 Смешной задаёт ряд вопросов о новом лице на этой должности — Богданове. Но Москвину рассказать о нюансах его назначения особо нечего.

12:30 «Посвящали ли вы меня в дальнейшее движение средств после выплаты дивидендов по офшорным счетам?» — спросил Смешной.

12:31 «Нет», — отвечает Москвин.

12:31 Теперь выступает Кудинов.

12:31 Кудинов тоже возмущён, что Москвин его называл на непонятном основании «финансистом-технологом».

12:34 Он также зачем-то поднял тему рентабельности предприятия и о том, что предприятие выполняло большую социально-экономическую роль в регионе.

12:34 Судья не понимает, к чему эти комментарии.

12:35 Теперь Кудинов спрашивает, известно ли Москвину, сколько налогов платило предприятие.

12:35 Судья Кудинову сделала замечание, чтобы не задавал наводящих вопросов.

12:35 Кудинов спросил о социальной значимости хлебозавода, и как в этой связи может соотноситься стоимость птицефабрики и хлебозавода (активы птицефабрики были получены в обмен на хлебо‑ и молокозавод).

12:35 Судья повторно разъясняет, что можно спрашивать, а что нет: «Не нужно спрашивать то, что вам известно, и просить это подтвердить».

12:36 Кудинов решил теперь спросить про нюансы предоставления оценки активов предприятия. Москвин ничего особенного не сказал. Так что поднялся теперь с вопросами Чернов.

12:39 Чернов спрашивает про ведение отчётности и протоколов: «Вы вообще документы читаете, которые получали?»

12:41 С учётом подготавливаемых документов и составления бизнес-планов, схем, это была обычная бизнес-практика или нет, спрашивает Чернов? Москвин отвечает, что да.

12:41 Чернов жалуется, что ему тяжело формировать вопросы, поскольку боится задать наводящий.

12:41 Вели ли инвестиционную деятельность компании финансового блока? «Смотря как толковать инвестиционную деятельность», — отвечает Москвин.

12:42 Теперь Чернов спрашивает про один из займ, предоставленный одной компанией, подконтрольной ОПС, другой.

12:42 Займ возвращён не был, рассказывает Москвин, хотя должен был по договору быть возвращён.

12:42 Займ был в размере 268 млн рублей.

12:44 О перечислении доходов Чернову от сделок с компаниями и меткомбината Москвину ничего неизвестно.

12:45 Кстати, невозвращённый займ был выдан на 15% годовых на несколько лет.

12:45 К Чернову по вопросам выплаты дивидендов или о работе Фонда и его дочерних предприятий Москвин не обращался.

12:47 Как и не было никаких эпизодов по использованию в незаконных целях его должностных полномочий. «Такие примеры привести не могу», — заявил Москвин.

12:47 Когда приходил на работу к Зарубину, проходил ли собеседование с кем-то помимо него? Нет, никакими компаниями Москвин также не владел.

12:47 Чернов продолжает зарываться в детали сделок, и Москвину обычно отвечать на это нечего.

12:49 Тем не менее Москвин стал рассказывать о правовых основаниях одной из сделок — как происходит передача прав по акциям при договоре о доверительном управлении.

12:49 Москвин в очередной раз рассказывает о том, что всё в отчётность писал строго со слов Зарубина.

12:56 Займы холдинг выдавал «Скидену» и другим подконтрольным Зарубину организациям, указывает Москвин.

12:56 О знакомстве с Ромадановым, Садыковым и Соколовым: сначала познакомился с Садыковым, потом через него с Соколовым. С Ромадановым уже позже всех, по проекту со сланцами в 2015 году. Никаких ограничений по формату общения с Садыковым и его коллегой на Москвина Зарубиным не налагалось.

12:57 Чернов спрашивает об офшорной компании «Оливато» Садыкова — о ней Москвин слышал.

12:57 Была ли организованная отчётность, которая связывала холдинг Москвина и компании, подконтрольные Садыкову и прочим? Москвин о таком не знает. Деятельность свою с этими лицами он не согласовывал. Но постоянно Москвин обращался к Садыкову по оплате расходов ряда подконтрольных компаний.

12:58 В очередной раз Москвин говорит о том, что его никто с иерархией ОПС не знакомил. Это его собственные выводы после долгих лет работы.

12:58 Чернов закончил. Теперь Марущак спрашивает, договаривался ли Москвин с ним о приезде в Сыктывкар.

12:59 Вопросы быстро закончились после того, как Марущак выяснил, что другие подсудимые о Марущаке Москвину не рассказывали.

12:59 Поднялся Либензон.

13:00 Москвин отвечает, что подавал отчётность по «Невисту» вместо другого ответственного лица.

13:01 Ещё один адвокат спрашивает о здоровье Зарубина, как часто он бывал в Москве.

13:02 Москвин отвечает туманно. Говорит, уезжал для поправки здоровья, но подробностей не знает.

13:06 Кудинов: было ли заявление в «Агрохолдинг» о выходе фирмы «Невист»? Отвечает размыто: раз компания вышла, то было.

13:07 Москвин раздражен уже вопросами, почему и он считает подсудимых членами ОПС. Москвин рассказал, что подавал налоговые декларации Зарубина и его матери Татьяны Улыбиной.

13:08 Хрузин спрашивает детали про выдачу займа «Скидену».

13:12 Москвина спрашивают об обстоятельствах бизнес-деятельности Кудинова, Зарубина, Бондаренко в середине 2000-х годов. Но Москвин на многое ответить не может, было слишком давно.

13:12 На вопрос Третьякова о том, что значат слова Москвина о том, что он был «куратором», сам Москвин ответить затруднился.

13:13 У Москвина «сложилось впечатление», что Кудинов фактически управлял Фондом. Адвокат Кудинова пытается выяснить, на основании чего сложилось такое впечатление — по косвенным признакам из протоколов и других документов.

13:13 Но документов за подписью Кудинова он не получал.

13:14 Опять вопрос о целях создания Фондом «Агрохолдинга». Москвин указывает, что уже говорил об этом.

13:15 «Кудинов был скорее менеджером», — заявил Москвин.

13:16 Конфликт с Зарубиным возник из-за деятельности Кудинова, которая привела к падению доходности бизнесов Зарубина в 2009 году.

13:16 Опять адвокаты слишком усердствуют — много наводящих вопросов.

13:16 Они пытаются выяснить, в чём именно заключались действия Кудинова, привёдшие к такому результату.

13:17 «Вам известно о том, что Зарубин не будет общаться с Кудиновым из-за того, что он работал на республику, а не на него», — даже такой вопрос всплыл. Прокуроры недовольствуют.

13:20 Москвину известно о конфликте Зарубина с Кудиновым, но о причинах всё-таки неизвестно. Версия, что конфликт произошёл из-за падения доходности, была выдвинута адвокатом в виде наводящего вопроса.

13:20 Деятельность Кудинова, «как мне кажется, не выходила» за рамки должностных обязанностей, указывает Москвин.

13:21 Почему именно ОПС, а не группировка или группа лиц, спрашивает адвокат.

13:23 «Я не помню, чтобы я такого говорил».

13:23 А известна ли разница между понятиями перечисленными? «Неизвестна», — отвечает Москвин.

13:25 Адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев поднимался. Видел ли физический договор займа с компанией «Скиден»? Видел. Договор был подписан, с одной стороны, Хрузиным, а с другой — либо сам Москвин по доверенности, либо директор. Москвин сделал вывод по характеру займа, что деньги фактически предназначаются для Гайзера. Москвин встречался с Гайзером дважды в то время, но при общении тема не поднималась.

13:25 Сам Гайзер спрашивает, предлагал ли Зарубин Москвину реализовывать его бизнес-идеи с помощью преступных средств? «Нет».

13:26 Другой адвокат спрашивает, какими другими компаниями владел Зарубин, помимо птицефабрики? Был бизнес и за рубежом, и в России. Несколько предприятий других принадлежали ему в Сыктывкаре.

13:26 В интересах Гайзера работала якобы компания «Инари», которой и предназначался займ.

13:27 Ещё один адвокат спрашивает по поводу подарков. Москвин указывал, что отчётность о подарках поступила ему уже позже — задним числом.

13:28 Москвин отвечает адвокату Гиголяну, что с ним заключено досудебное соглашение.

13:28 Гиголян пытается докопаться, что он тогда должен был перечислить все эпизоды преступлений… Но Москвин уходит от ответа, ссылаясь на своё право об этом не свидетельствовать.

13:29 «Не комментирую и не даю оценок», — отвечает он в ходе разговора о том, кто входил в преступное сообщество.

13:29 Но Гиголян продолжает: давали ли показания, что Ростов (подельник Садыкова) входил в ОПС? Известен ли Самойлов? Входил ли в ОПС?

13:29 Часть вопросов снимают.

13:31 Москвина смущает постановка ряда вопросов. «Мои показания основаны на том, как я помню факты. В том числе на анализе документаций, которая была предъявлена мне во время осмотра…»

13:31 Гиголян: документы для осмотра подавались официально? Был протокол? Прокуроры ходатайствуют, что уже вопрос поднимался. Но Гиголян непреклонен.

13:33 Теперь Гиголян спрашивает про квалифицирующие признаки ОПС: «Известны?» Москвин: «Да». Адвокат: «Можете перечислить?» Москвин: «Нет».

13:41 Гиголян ничего особого выяснить по этой теме у Москвина не смог — наводящие вопросы. Адвокаты продолжают обсуждать тему «преступного сообщества».

13:42 Москвин из раза в раз указывает, что это просто его субъективная оценка. «Мне не сообщали о том, что Гайзер участвует в ОПС. Это моё умозаключение на основе моего субъективного анализа», — уточнил он.

13:43 Что же это были за события? «Получение контроля над птицефабрикой, из-за которого республика потеряла предприятие и получила в результате обмена два завода, которые совершено несопоставимы по прибыли», — ответил Москвин. «Отдельные действия вполне законны, но совокупность действий указывает на злой умысел», — добавил он.

13:43 Прокуроров утомили одни и те же вопросы.

13:44 О роли Гольдмана: «Первые месяцы входил, потом вышел (из ОПС)». Адвокаты просят говорить ту информацию, которую Москвин не получал от следствия. «Но я могу говорить только о фактах, а не мои субъективные оценки и суждения», — ответил он.

13:44 «Когда вы говорите «я думаю», «я осознал», это вы говорите о мнениях своих, а не о фактах?» — задаёт вопрос Гиголян.

13:45 Прокуроры просят снять вопросы. Про Павла Орду: известно о его участии от Зарубина. Но о деловых отношениях этих двух лиц Москвин пояснить затруднился. Москвин постоянно уходит от вопросов, говоря, что он может оперировать только фактами, а его суждения о существовании ОПС — его личная субъективная оценка.

13:45 Проект по сланцам был заморожен — убытки в десятки млн рублей.

13:46 О ещё одном фигуранте речь зашла — Павел Орда. Он связан с проектом по сланцам. О нём говорил Зарубин, но входил ли он в ОПС, Москвину неизвестно.

13:46 Марущак спрашивает о деятельности газеты «Красная знамя». «Мне известно, что такая газета есть. Больше ничего».

13:47 Аналогично с общественной палатой и другими общественными организациями, так или иначе подконтрольными подсудимым. Москвин ничего из этого не знает.

13:50 Моляров спрашивает: чего я вам (Москвину) отвечал в ходе телефонных знаков? Москвин ничего не ответил сверх того, что уже было отвечено суду.

13:52 Чернов спрашивает, почему Москвин не обратился к Ромаданову за оценщиками, раз Ромаданов имел связь с компанией, которая занималась оценками?

13:53 В то время Москвин об этом не знал.

13:53 Спрашивают о размещении папок на компьютере.

13:53 Москвин указывает, что, конечно, смутно помнит уже такие детали.

13:53 Готовил ли кто-то для Зарубина графические схемы ещё? Только Москвин.

13:54 Что может значить информация из графической схемы о владении Москвина несколькими долями? Москвин указывает, что любая документация формировалась, исходя из текущих пожеланий Зарубина, и могла меняться.

13:54 Теперь адвокат Чернова раскручивает эту тему: если вы могли не являться владельцем указанной доли в схеме, то и логично предположить, что Чернов мог не являться владельцем указанной в схеме доли?

13:58 Конкретных фактов о владении теми или иными долями у Москвина не было. «Были составлены десятки таких схем», — добавил он.

13:58 Предыдущий вопрос про доли был отклонён.

13:58 О роли Орды в СПК Москвину также ничего не известно.

13:58 Адвокаты пытаются задавать вопросы по несколько раз — про первые связи с Зарубиным.

13:58 «Будьте добры, только вопросы, которые не звучали», — пресекает судья.

14:08 Судья возмущается, что адвокатов приходится учить задавать вопросы. Она уже раздражена.

14:08 От адвокатов, которые ранее не выступали, посыпались вопросы, которые задавались уже в прошлый раз…

14:09 Уже вопросов 10 «завернули» от одной из адвокатов.

14:09 Отношений с Валерием Веселовым не было, Москвин узнал о нём только во время встречи в Москве, отвечает свидетель.

14:09 Между тем Москвин также рассказал, что хотя сам он не знаком с Виктором Вексельбергом, с ним поддерживал связь Зарубин.

14:10 Адвокат Веселова продолжает задавать уже ранее заданные вопросы. На большинство из них Москвин не отвечает, так как они заворачиваются судом или прокурором как уже ранее заданные.

14:10 Москвин опять говорит, что ему неизвестно о конкретных фактах передачи дивидендов с птицефабрики Веселову.

14:10 Москвину, кажется, уже становится плохо.

14:11 «Веселов мне указаний никаких не давал. Об остальном мне ничего не известно», — утомлённо отвечает Москвин.

14:11 «Мне неизвестен полный состав директоров Зеленецкой птицефабрики», — указывает Москвин.

14:12 «Я не выплачивал Веселову никаких средств», — настаивает он.

14:12 И опять вопросы про знакомство с Ромадановым…

14:15 Москвин зол.

14:15 Адвокат теперь пытается спросить, на каком основании он сделал вывод, что доходы птицефабрики гораздо выше, чем от молокозавода и хлебозавода.

14:17 Адвокат перепутала: думала, что Москвину задавали вопрос о дотациях птицефабрики.

14:18 «Я не могу сказать, какой процент прибыли можно относить за счёт льготного режима», — отвечает Москвин.

14:18 После цепочки вопросов про доходы птицефабрики судья попросила не продолжать эту линию.

14:22 С расчётных счетов Москвин снимал деньги летом 2015 года. После привлечения к уголовной ответственности он переводами уже не занимался.

14:25 «Просили ли вы следствие обеспечить сохранность этих денежных средств?»

14:25 «По крайней мере несколько счетов были арестованы», — отвечает Москвин.

14:26 Москвин управлял до задержания счетами, в том числе и за рубежом.

14:28 Чернов опять спрашивает: были ли ситуации, когда Зарубин, планируя крупные проекты, не поставил Москвина в известность? Самойлов упоминался в 2012 году в каких-либо контекстах? Москвин отвечает, что не помнит, чтобы Зарубин упоминал Самойлова в каком-либо контексте.

14:28 Объявлен перерыв.

15:17 Заседание продолжается.

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15:23 Прокурор хотел предложить зачитать показания Москвина, данные им ранее в ходе следствия. Адвокаты выступили против. По их словам, противоречий существенных не наблюдается в показаниях, а то, что Москвин что-то забыл, не особо значимо.

15:26 Тем не менее прокурор зачитывает показания.

15:30 Продолжаем слушать прошлые показания. Похоже, это надолго. Существенных противоречий пока нет.

15:40 В целом защита пыталась апеллировать к тому, что Москвину неизвестно никаких конкретных фактов противоправных действий, как и явных свидетельств о том, что то или иное действие совершено со злым умыслом. Тем не менее Москвин подчёркивал, что общее его мнение о деятельности подсудимых сложилось уже в результате знакомства с материалами дела. Он предоставил суду таблицы, которые фиксировали распределение долей между участниками предполагаемой ОПС, иерархию владения Зарубиным компаниями.

15:41 Напомним, что Москвин имел возможность распоряжаться средствами расчётных счетов ряда офшорных компаний Зарубина. В соответствии с этим он мог выдавать средства доверенным лицам, после чего, уже задним числом, эти транзакции фиксировались в таблицах как расходы в пользу тех или иных лиц предполагаемой ОПС.

15:41 Сами подсудимые также пытались уличить в том, что Москвин не владеет достаточной информацией о нюансах деятельности фирм, подконтрольных ОПС. Однако Москвин указывал, что участники ОПС в любом случае не видели и не могли видеть общей картины деятельности сообщества — организация со множеством посредников была специально задумана в таком виде Зарубиным в целях конспирации.

15:42 Адвокат Чернова указал, что прокурор пропустил несколько страниц тома. Разбираются.

15:44 Суд на замечание не отреагировал. Продолжаем слушать прокурора.

16:06 В первый день своего выступления Москвин, по сути, сам выступал с тем же самым, что сейчас зачитывает прокурор — показания на стадии следствия были ему в помощь.

16:14 Напомним, что трое фигурантов дела — заместитель председателя правительства Коми с 2009 по 2015 год Константин Ромаданов и «финансист-технолог» Демьян Москвин, экс-сенатор от Коми Евгений Самойлов, — заключили досудебное соглашение. При этом Ромаданов признал себя «казначеем» преступной группы.

16:14 Ещё один фигурант, бывший гендиректор ОАО «Комижилстрой» и гендиректор «Метлизинг» Антон Фаерштейн покончил с собой в СИЗО. «Метлизинг» непосредственно использовался для приобретения активов и впоследствии дивидендов от ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».

16:15 Всего по делу проходят 220 свидетелей. И одного лишь первого свидетеля, Демьяна Москвина, в суде слушают уже третий раз.

16:20 Напомним также, что предшественник Гайзера на посту главы Коми Владимир Торлопов и бизнесмен Алексей Соколов полностью признали свою вину. При этом Кудинов, Моляров и Моторина признали только частично — например, Моляров согласился, что совершал ряд действий, приписываемых ему следствием, однако отверг предположение о злом умысле в них.

16:35 У Москвина было около пяти допросов по несколько часов каждый. В том числе в протоколах содержится информация и о других компаниях Зарубина, со слов Москвина. Так что можно предполагать, что зачитывание показаний растянется более чем на два часа.

17:01 Москвин, похоже, уснул. Сидит на стуле возле трибуны.

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17:37 Слушаем уже более двух часов. Кто-то из адвокатов пожаловался, хотят перенести, но судья непреклонна.

17:40 Помимо прочего, адвокаты пытались напирать на то, что Москвин, по сути, пришёл к выводу о преступном характере деятельности группы чиновников и бизнесменов уже когда ознакомился с материалами следствия. Однако сам свидетель подчеркнул, что высказывания об ОПС были исключительно его личной позицией, и призывал защиту задавать вопросы о фактах.

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18:44 Зачитывание показаний Москвина закончилось. Показания достаточно обширны и затрагивают множество эпизодов деятельности ОПС, а также деятельность иных подконтрольных Зарубину предприятий, не затронутых в рамках данного дела. Из них следует, что Москвин лично передавал деньги Вячеславу Гайзеру в Москве, вёл виртуальные счета обвиняемых, а также составлял таблицу расходов преступного сообществ и рисовал схемы подконтрольных Зарубину компаний.

18:45 Следующее заседание назначено на 8 февраля, в 11:00.